【駐京專電】通州啟動人才公寓配租，高層次人才無需租金可入住

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市通州區２０１９年度人才公寓配租

工作正式啟動。級別愈高的人才，可獲租金減免愈多，部分高層次人才甚至無需租金即可入住。

根據《通州區高層次人才認定標準》規定，高層次人才一共分為六個層級。第一層級包括諾

貝爾獎、圖靈獎、菲爾茲獎等國際大獎獲得者、兩院院士、國家最高科學技術獎獲得者，以及相

關發達國家科學院院士、工程院院士等。中央頂尖人才、國家級教學名師、名老中醫、世界５０

０強企業中層管理者、國內１００強企業高層管理者三年以上的人才、享受國務院特殊津貼人員

、具有正高級專業技術職務任職資格人員、擔任國內１００強企業中層管理者三年以上的人才、

省部級特級教師、博士等人才分列二至六層。

租金優惠方式上，對第一至第六層級人才分別給予最高１００平方米、８０平方米、７０平

方米、６０平方米、５０平方米、４０平方米的租金減免優惠。減免部分以外的剩餘租賃面積，

按照同地段公共租賃住房租金標準收取。

人才公寓以家庭為單位，由人才提出申請，每個家庭只能承租一套人才公寓。申請人首先要

屬於通州認定的高層次人才；到通州區創業或與通州區用人單位依法簽訂三年及以上勞動合同；

此外，還需要符合申請人及其家庭成員在通州區內無住房等一系列必要條件。

此次人才公寓待申租的小區一共有三個。其中，金隅花石苑項目戶型結構為兩居室，建築面

積約８５平方米，租金標準為每月每平方米２２﹒５元（人民幣．下同）。永順珠江二期東都國

際項目戶型結構為一居室，建築面積約４０平方米，租金標準為每月每平方米２６﹒８元。台湖

東亞家園項目戶型結構為兩居室，建築面積約５０平方米，租金標準為每月每平方米１７﹒６元

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