【貿易開戰】美國欲制裁海康威視，外交部：反對濫用國家力量

《經濟通通訊社２２日專訊》美國欲制裁中國企業海康威視，中國外交部發言人陸慷回應指

，美國濫用國家力量肆意抹黑和打壓中國企業，使用關稅手段將傷害自己的消費者和企業。

陸慷又稱，中方反對美國濫用國家力量，國家間的貿易和投資關係，必須是建立在相互尊重

和平等互利的基礎上。（ｃｔ）

