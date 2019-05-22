《經濟通通訊社２２日專訊》報道指美國政府正考慮將５家中國監控設備企業列入與華為類
似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中包括海康威視（深：００２４１５）
與大華股份（深：００２２３６）。
大華股份董秘辦對內媒表示，這只是外媒的消息，而且只稱美國政府正在考慮，沒有得到最
終的確定。大華股份在美國市場的比例很小，而從去年４、５月開始，對美國市場的資源投入已
比較謹慎，目前仍保持一定的增速在提高份額，但增速沒原先設想的那麼高。
大華股份今日收挫近６％，海康威視挫５﹒５％。（ｃｔ）
22/05/2019 15:18
【貿易開戰】大華股份：美國市場佔比很小，封殺只是消息並沒確定
《經濟通通訊社２２日專訊》報道指美國政府正考慮將５家中國監控設備企業列入與華為類
似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中包括海康威視（深：００２４１５）
與大華股份（深：００２２３６）。
大華股份董秘辦對內媒表示，這只是外媒的消息，而且只稱美國政府正在考慮，沒有得到最
終的確定。大華股份在美國市場的比例很小，而從去年４、５月開始，對美國市場的資源投入已
比較謹慎，目前仍保持一定的增速在提高份額，但增速沒原先設想的那麼高。
大華股份今日收挫近６％，海康威視挫５﹒５％。（ｃｔ）
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