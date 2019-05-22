《經濟通通訊社２２日專訊》上交所開展新一輪科創板業務專項測試，驗證科創板存託憑證
業務等功能。
為確保科創板業務有序平穩開展，上交所聯合中國證券金融股份有限公司、中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司２５日（周六）組織科創板業務第三次全網測試，全體市場參與者參
加。（ｃｔ）
22/05/2019 14:59
【科創板】上交所周六進行科創板業務專項測試，驗證存託憑證業務
《經濟通通訊社２２日專訊》上交所開展新一輪科創板業務專項測試，驗證科創板存託憑證
業務等功能。
為確保科創板業務有序平穩開展，上交所聯合中國證券金融股份有限公司、中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司２５日（周六）組織科創板業務第三次全網測試，全體市場參與者參
加。（ｃｔ）
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