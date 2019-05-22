【大灣區】明陽智能：謀劃與香港合作海上風電建設

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日廣州專電》明陽智能（滬：６０１６１５）董事長張傳衛

周二（２１日）在「粵港澳媒體灣區行」活動上表示，國家新能源發展補貼、低電價時代已經開

啟，通過市場競爭方式以獲得開發權是新能源開發的新機制，有利於新能源業務的健康可持續發

展，亦可帶動技術進步，促進開發規模。

而在粵港澳大灣區發展方面，張傳衛稱，粵港澳三地合作正全面展開，《大灣區發展規劃綱

要》亦已明確構建安全、清潔、高效、低碳的能源體系。廣東省現已實施一個龐大的風力發電計

劃，從湛江一直到汕頭，廣東超過４０００公里的海岸線都規劃了海上風力發電，這些新能源開

發會大力推動大灣區的轉型及升級。按照目前的規劃，２０３０年，大灣區的能源對外依存度會

大幅度降低，可再新能源發電比例會提高至３５％－４０％的水平。他續指，得悉香港的電力公

司已為海上風力發電進行了前期工作，相信香港未來會與明陽智能等廣東企業推進在技術、裝備

上的合作，亦相信公司有實力為香港電力能源作出貢獻。



＊未受中美貿易戰影響＊



對於有記者問到中美貿易爭端會否影響公司業務時，張傳衛回應指，在國際合作中，各國都

一致追求清潔綠色發展，公司在美國和歐洲等都有合作，而中國的風力發電等新能源技術已經領

先一些西方國家。在與美國合作中，亦會輸出中國的技術，張傳衛強調目前公司未有受到貿易戰

衝突的影響。

