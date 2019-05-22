【華為動向】華為榮耀２０系列全球發布，搭載最新旗艦處理器

《經濟通通訊社２２日專訊》華為旗下榮耀在英國倫敦召開榮耀２０系列全球新品發布會，

會上正式發布兩款旗艦機，搭載華為自家研發的最新旗艦處理器麒麟９８０，該系列主打拍照功

能，配備４８００萬像素四鏡頭。（ｅｙ）

