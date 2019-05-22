《經濟通通訊社２２日專訊》華為旗下榮耀在英國倫敦召開榮耀２０系列全球新品發布會，
會上正式發布兩款旗艦機，搭載華為自家研發的最新旗艦處理器麒麟９８０，該系列主打拍照功
能，配備４８００萬像素四鏡頭。（ｅｙ）
22/05/2019 08:24
【華為動向】華為榮耀２０系列全球發布，搭載最新旗艦處理器
《經濟通通訊社２２日專訊》華為旗下榮耀在英國倫敦召開榮耀２０系列全球新品發布會，
會上正式發布兩款旗艦機，搭載華為自家研發的最新旗艦處理器麒麟９８０，該系列主打拍照功
能，配備４８００萬像素四鏡頭。（ｅｙ）
|國際動態22/05/2019
伊朗低濃縮鈾產量 或增4倍
|生財有道21/05/2019
澳博何超鳳：澳門旅遊需增加非博彩元素 上葡京逾九成面積作非博彩業務
|生財有道21/05/2019
【稀土狂熱】稀土或成貿易戰談判籌碼 中國稀土午後飆一倍
|生財有道21/05/2019
【貿易開戰】中美貿易戰升級 基金界：有危亦有機
|FOCUS21/05/2019
【FOCUS】華為度難關不易 「稀土牌」不如「貶值牌」?
|生財有道21/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：中海外28元可吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰