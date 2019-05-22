【華為動向】華為余承東：自研操作系統最快今秋面市，兼容安卓

《經濟通通訊社２２日專訊》傳谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）不再授權華為手機更新安卓操作系統

，亦禁止其使用具谷歌專利的應用程式及服務，被指是對華為的重大打擊。華為消費者業務總裁

余承東透露，最快今年秋天，最遲明年春天，華為自行研發的操作系統將可能面市，其系統將打

通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，還兼容全部安卓應用和所有Ｗｅｂ應用。

（ｅｙ）

