【華為風波】工信部：不會因谷歌暫停華為部分業務而改變開放政策

《經濟通通訊社２２日專訊》工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫回應谷歌暫停華

為部分業務時說，關於華為與外國企業的合作，工信部堅定不移地支持；希望世界各國能夠提供

一個公平、合理的環境，支持企業在當地國以及與其他國家企業合作；中國沒有因為此事，改變

開放政策，中國對外開放的大門一直是敞開的；任何企業在中國開展業務，一定要遵守中國的法

律法規。（ｃｔ）

