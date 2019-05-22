《經濟通通訊社２２日專訊》工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫回應谷歌暫停華
為部分業務時說，關於華為與外國企業的合作，工信部堅定不移地支持；希望世界各國能夠提供
一個公平、合理的環境，支持企業在當地國以及與其他國家企業合作；中國沒有因為此事，改變
開放政策，中國對外開放的大門一直是敞開的；任何企業在中國開展業務，一定要遵守中國的法
律法規。（ｃｔ）
22/05/2019 09:02
【華為風波】工信部：不會因谷歌暫停華為部分業務而改變開放政策
《經濟通通訊社２２日專訊》工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫回應谷歌暫停華
為部分業務時說，關於華為與外國企業的合作，工信部堅定不移地支持；希望世界各國能夠提供
一個公平、合理的環境，支持企業在當地國以及與其他國家企業合作；中國沒有因為此事，改變
開放政策，中國對外開放的大門一直是敞開的；任何企業在中國開展業務，一定要遵守中國的法
律法規。（ｃｔ）
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