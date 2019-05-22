【貿易開戰】美國商務部宣布對中國垂直金屬文件櫃發「雙反」調查

《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部宣布對中國垂直金屬文件櫃發起反傾銷稅（ＡＤ）

和反補貼稅（ＣＶＤ）「雙反」調查，以確定是否在美國「傾銷」、中國的生產商是否接受「不

公平的補貼」。

據稱中國垂直金屬文件櫃的傾銷幅度為１２１﹒７５％至１９８﹒５０％，另外還有２０項

補貼計劃，包括優惠貸款計劃、出口補貼計劃、稅收計劃、補助計劃以及提供低於適當報酬的商

品或服務的各種計劃。

２０１８年，美國從中國進口的垂直金屬文件櫃估價為４５２０萬美元。（ｃｔ）

