《經濟通通訊社２２日專訊》據《紐約時報》報道，美國政府正在考慮限制中國視頻監控公
司－－海康威視（深：００２４１５），在未來幾周做出最終決定。
報道指，針對海康威視的措施或與對華為的要求類似；美國商務部可將其列入實體名單，要
求美國公司在與海康威視進行業務往來之前須獲得批准。（ｃｔ）
22/05/2019 09:39
【貿易開戰】報道指美國考慮將海康威視列入黑名單
《經濟通通訊社２２日專訊》據《紐約時報》報道，美國政府正在考慮限制中國視頻監控公
司－－海康威視（深：００２４１５），在未來幾周做出最終決定。
報道指，針對海康威視的措施或與對華為的要求類似；美國商務部可將其列入實體名單，要
求美國公司在與海康威視進行業務往來之前須獲得批准。（ｃｔ）
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