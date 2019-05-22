【貿易開戰】報道指美國考慮將海康威視列入黑名單

《經濟通通訊社２２日專訊》據《紐約時報》報道，美國政府正在考慮限制中國視頻監控公

司－－海康威視（深：００２４１５），在未來幾周做出最終決定。

報道指，針對海康威視的措施或與對華為的要求類似；美國商務部可將其列入實體名單，要

求美國公司在與海康威視進行業務往來之前須獲得批准。（ｃｔ）

