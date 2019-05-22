《經濟通通訊社２２日專訊》報道指海康威視（深：００２４１５）或成下一個被美國制裁
對象，美國商務部或將其列入實體名單，要求美國公司在與海康威視進行業務往來之前須獲得批
准。
海康威視或遭遇美國供應商斷供，內媒引述海康威視投資者關係負責人表示，目前海康威視
的晶片非常商業化，大部分供應商來自中國國內，東南亞和美國也各有一些。即使美國不再向海
康出售晶片，海康可以利用其他商業手段來補足，不會產生影響。（ｃｔ）
22/05/2019 10:59
【貿易開戰】海康威視：大部分晶片來自內地，即便美國斷供影響小
《經濟通通訊社２２日專訊》報道指海康威視（深：００２４１５）或成下一個被美國制裁
對象，美國商務部或將其列入實體名單，要求美國公司在與海康威視進行業務往來之前須獲得批
准。
海康威視或遭遇美國供應商斷供，內媒引述海康威視投資者關係負責人表示，目前海康威視
的晶片非常商業化，大部分供應商來自中國國內，東南亞和美國也各有一些。即使美國不再向海
康出售晶片，海康可以利用其他商業手段來補足，不會產生影響。（ｃｔ）
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