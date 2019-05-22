《經濟通通訊社２２日專訊》外媒報道指美國政府正在考慮限制中國視頻監控公司海康威視
（深：００２４１５），美國商務部或將其列入實體名單，要求美國公司在與海康威視進行業務
往來之前須獲得批准。
海康威視回應指，已關注到相關報道，期望公司得到公平、公正的對待。海康威視是一家商
業公司，恪守商業公司的本分。公司已聘請美國專業人士對公司相關業務進行獨立審查，專業人
士將在獲得充分的證據後，回應海外各相關方的關注。（ｃｔ）
22/05/2019 11:22
【貿易開戰】海康威視：期望公司得到公平、公正對待
《經濟通通訊社２２日專訊》外媒報道指美國政府正在考慮限制中國視頻監控公司海康威視
（深：００２４１５），美國商務部或將其列入實體名單，要求美國公司在與海康威視進行業務
往來之前須獲得批准。
海康威視回應指，已關注到相關報道，期望公司得到公平、公正的對待。海康威視是一家商
業公司，恪守商業公司的本分。公司已聘請美國專業人士對公司相關業務進行獨立審查，專業人
士將在獲得充分的證據後，回應海外各相關方的關注。（ｃｔ）
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