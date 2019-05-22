【貿易開戰】中國美國商會：四成會員企業考慮或已將生產撤出中國

《經濟通通訊社２２日專訊》據外媒報道，中國美國商會在一份聲明中引述對會員企業的調

查稱，約有４１％的受訪者正在考慮或已經將生產線遷出中國；約三分之一的受訪者在推遲和取

消對華投資決策；約五分之一的受訪企業有檢查增加和通關變慢的經歷。

該機構與上海美國商會於５月１６日至２０日聯合進行了這次調查，目的是評估關稅對在中

國經營的美國公司的影響。報道指出，關稅措施的負面影響正在損害美國公司在中國的競爭力。

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