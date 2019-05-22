【貿易開戰】駐美大使：中國準備繼續與美國進行貿易談判

《經濟通通訊社２２日專訊》中國駐美大使崔天凱接受美國福克斯新聞頻道專訪時表示，中

國準備繼續與美國進行貿易談判，他同時指責美方在結束中美貿易爭端的初步協議上頻繁「改變

想法」。

美國上周宣布對華為禁令，崔天凱認為沒有任何根據和證據，可能會破壞市場的正常運作。

他指出，華為只是一家普通的中國民營公司，所以針對華為的所有行動都是出於政治動機。

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