  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/05/2019 11:09

【貿易開戰】駐美大使：中國準備繼續與美國進行貿易談判

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國駐美大使崔天凱接受美國福克斯新聞頻道專訪時表示，中
國準備繼續與美國進行貿易談判，他同時指責美方在結束中美貿易爭端的初步協議上頻繁「改變
想法」。
　　美國上周宣布對華為禁令，崔天凱認為沒有任何根據和證據，可能會破壞市場的正常運作。
他指出，華為只是一家普通的中國民營公司，所以針對華為的所有行動都是出於政治動機。
（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道22/05/2019
《開市Good Morning》林家亨：大市死貓彈 忌跟炒稀土
FOCUS22/05/2019
【FOCUS】珊珊孤注一擲恐「四連敗」 英鎊過山車避之則吉
國際動態22/05/2019
伊朗低濃縮鈾產量 或增4倍
生財有道21/05/2019
澳博何超鳳：澳門旅遊需增加非博彩元素 上葡京逾九成面積作非博彩業務
生財有道21/05/2019
【稀土狂熱】稀土或成貿易戰談判籌碼 中國稀土午後飆一倍
生財有道21/05/2019
【貿易開戰】中美貿易戰升級 基金界：有危亦有機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金