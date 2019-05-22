《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博通訊社》引述知情人士稱，美國政府正考慮將５家中
國監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中包括海
康威視（深：００２４１５）與浙江大華（深：００２２３６），另外３家則尚未有明確消息。
稍早前，《紐約時報》已報道海康威視將被美國列入黑名單，該股早盤曾逼近跌停，現跌６
﹒４％，報２５﹒８４元（人民幣．下同）。受最新消息影響，大華股份午後跌幅擴大，現挫近
８％，報１２﹒５１元。（ｗｌ）
22/05/2019 13:30
【貿易開戰】傳美國考慮將包括海康威視在內５家中企列入黑名單
《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博通訊社》引述知情人士稱，美國政府正考慮將５家中
國監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中包括海
康威視（深：００２４１５）與浙江大華（深：００２２３６），另外３家則尚未有明確消息。
稍早前，《紐約時報》已報道海康威視將被美國列入黑名單，該股早盤曾逼近跌停，現跌６
﹒４％，報２５﹒８４元（人民幣．下同）。受最新消息影響，大華股份午後跌幅擴大，現挫近
８％，報１２﹒５１元。（ｗｌ）
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