【貿易開戰】傳美國考慮將包括海康威視在內５家中企列入黑名單

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博通訊社》引述知情人士稱，美國政府正考慮將５家中

國監控設備企業列入與華為類似的「黑名單」，禁止這些企業獲得美國零件與軟件，其中包括海

康威視（深：００２４１５）與浙江大華（深：００２２３６），另外３家則尚未有明確消息。

稍早前，《紐約時報》已報道海康威視將被美國列入黑名單，該股早盤曾逼近跌停，現跌６

﹒４％，報２５﹒８４元（人民幣．下同）。受最新消息影響，大華股份午後跌幅擴大，現挫近

８％，報１２﹒５１元。（ｗｌ）

