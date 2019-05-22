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即市新聞

22/05/2019 12:19

《股林淘金－林家亨》避險情緒升溫，中鐵塔值吸納

　　《股林淘金》中國鐵塔（００７８８）由國內三大電訊商分拆出來，從事國內通信鐵塔基礎
設施市場。今年首季收入平穩增長，同比增加９﹒６％至人民幣１８８﹒９７億元，純利上升
２﹒３７倍至１２﹒８４億元。國內計劃今年底開始５Ｇ商用化，中國鐵塔在市場上沒有競爭對
手，將成為主要受惠者。
　　集團管理層承諾派息比率將不低於５０％，主要收入來自塔類業務，今年首季收入增加
６﹒８％至人民幣１７８﹒５７億元。室分業務和跨行業站址應用與信息業務目前規模仍細，但
近年增長迅速，分別同比增５０﹒６％和２﹒７２倍至人民幣５﹒８９億元和４﹒２１億元。現
時站址規模數目和平均租戶數有所改善，加上國內持續收回２Ｇ和３Ｇ的舊頻譜，以及優化現有
４Ｇ網絡等工程均對中鐵塔有利，以及降低將來日常經營開支。
　　中鐵塔計劃將旗下通信塔作多元化發展，積極開拓政務通信網、環境質量監測網、衛星信號
地面增強網、廣播和電視通信網等應用領域，進一步提升鐵塔的利用效率。近期大市受中美貿易
衝突及華為事件等負面情緒影響，中鐵塔股價從高位回吐近兩成，消息對集團本身收入影響輕微
。目前國內５Ｇ推進並未受相關事件所影響，股價下挫帶來吸納的機會，如中美貿易磨擦不再惡
化，其股價有機會重上２﹒２元水平或以上。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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