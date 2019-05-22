【京城近觀】再見！南苑機場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京的第二座機場－－大興國際機場已經

在５月中試飛成功，再過幾個月，當大興機場正式通航，南苑機場就要告別民用航空舞台。

如果你來過這裏坐飛機，應該是被聯航的低票價吸引過來。在這裏，托運行理要提前在網上

預先辦理，現場辦理也可以，但價格至少貴三分之一。因為聯航是廉航，機上的餐食也要提前預

訂，一杯水也要收費。

南苑機場隱藏在一片被徵地的民房之中，不太容易發現。這裏燈光既暗、冷氣又不足，沒甚

麼吃飯的地方，左看右看，機場的各種設施沒有高鐵站好，給人三線城市長途汽車站即視感，這

就是南苑機場，地方小、簡陋、破舊。機場大樓外，立起了一塊一人高的牌子，外表是一張機票

，始發地是南苑機場，目的地是大興機場，起飛時間是９月３０日，還有一個倒數計時器，倒數

著轉場時間，還有１００多天，南苑機場便要關閉，上面還寫著，南苑機場是中國第一座機場。

事實上，這座外表破落的小機場，已經有超過１００年歷史。



＊歷史感厚重，始建於清朝＊



根據字典，苑，是養禽獸種林木的地方，多指帝王的花園。顧名思義，南苑就是皇帝在南面

的花園，在天安門直線南邊。南苑機場原來的地方，元明清時是帝王的花園，如果沒空去河北的

木蘭圍場那麼遠打獵，便會來這裏。

元代定都北京後，南苑地處永定河流域，自古以來水草豐茂，是一片濕地，受歷代帝王喜歡

，遼金以後，在這裏築苑漁獵。南苑一帶成為皇家獵場。清朝時期，南苑修建了多處行宮，以及

若干廟宇，清代皇帝在這裏圍獵，並檢閱部隊。雖然院內的眾多建築現已無存，但是，從現在的

地方名字還是能看出一二，大紅門、西紅門等地名是當年行宮的大門所在，新宮、舊宮等地名是

當年行宮所在。

南苑機場是中國的第一座機場。見證了中國百年航空事業飛速發展，時光回溯到１９０７年

７月，順著永定門向南１０多公里，清政府在南苑鎮廡殿毅軍操場內修建了供飛機起降的簡易跑

道，這１００多年來，南苑機場在中國航空史，甚至近代史上，留下了諸多不可磨滅的印記。

１９１０年，大清還沒有亡國，南苑機場已正式「出生」。清政府派出軍機大臣愛新覺羅載濤等

出訪歐洲進行考察，他們在法國觀看了飛行表演，回國之後，清政府開始籌辦航空事業，同年，

留日學生劉佐成、李寶焌從日本帶回一架自製飛機，在清政府支持下，開始試製飛機，自此，南

苑機場成為了中國第一個機場。



＊中國航空發展曾經也領先亞洲＊



清政府在南苑操場內建了一座飛機試驗廠房。中國首次由政府主辦，飛機製造，１９１１年

在愛新覺羅載濤主管下中國最早的飛行器研究所正式成立，所以就在北京南苑大紅門，中國航空

事業從這一年起飛。

中國航空發展曾經領先亞洲，１９０３年，萊特兄弟發明了飛機，１９０８年，世界第一架

軍用飛機誕生，１９１３年以南苑機場為中心的南院，航空學校正式開學，是亞洲第一所航空學

校，１９１４年，飛機修造廠負責人潘世忠主持，造出了中國第一架自製的戰鬥機。這對於在工

業革企和技術變革已經落伍的中國來說，是極為難得的。

辛亥革命後，袁世凱採納法國顧問的建議，１９１３年，在南苑建立了中國第一所正規的航

空學校 南苑航空學校，並花了３０萬銀元買進１０架法國「高德隆」雙翼教練機。３０萬銀元

大概是現在的人民幣４５００萬元左右，相對現在的飛機，這個價格不算貴，但是考慮到當時的

中國經濟，這可算是一個天文數字。北洋時期中國首條航線北京－天津就從這裏起飛，當時除了

客運航線，還有貨運、郵政航線。第二次直奉戰爭後，航空學校停辦，但前後四期培養１００多

名飛行員，在中國航空史上起了重要作用。



＊南苑見證了中國近代百年歷史＊



這座機場也見證了，新中國早期的一些重要歷史時刻和外交活動，１９４５年日本投降後，

南苑機場成為國民政府的重要機場之一。蔣介石、傅作義來到北京，專機都在此起飛和降落。

１９４９年，中國人民解放軍在南苑機場組建空軍飛行中隊，在開國大典中亮相，完成新中國空

中閱兵，南苑機場完全歸屬空軍管理。１９７１年中美建交前，美國國務卿基辛格秘密訪華，他

乘坐的飛機就降落在南苑機場。直到１９８０年北京首都機場建成投入使用，南苑機場的重要性

下降，隨著首都機場的三座航站樓建成投入使用，南苑機場的存在感才開始降低。

８０年代，根據改革開放需要，民航實行政企分離，全國上下興起航空熱，各地航空公司紛

紛成立。１９８６年，中國聯航正式成立。南苑機場只對中國聯合航空開放，軍用機場自此增加

民用功能。中國聯航曾在各全國各地開設３１所分公司，開通了多條革命老區少數民族地區，邊

疆地區等航線。

聯航也趕上了２０００年左右的航企重組。２００５年中國聯航經重組劃歸上海航空和中航

材。２０１０年東航與上航合併，中國聯航正式加入東航，並在２０１４年宣布向大眾化經濟型

航空公司轉型成為第１家國有低成本航空公司，不斷推出８元低票價機票吸引顧客。

如今，南苑機場即將完成民航運輸的使命，這座具厚重歷史感的機場今後何去何從？根據北

京的城南行動計畫，豐台將所中提昇南中軸地區，規劃建設首都商務新區，加快建設南苑森林濕

地公園。不過，南中軸地區規劃，未提及南苑機場用途，會建成博物館嗎？有關負責人表示，未

來將作戰略留白。

