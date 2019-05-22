《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９２，較上個交易日略跌
２點子，為連續第１０日走貶，續刷近５個月低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０６點子，報６﹒９０６０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１６６。
人民銀行昨日（２１日）傍晚宣布將於近期再次赴港發行離岸央票，消息公布後離岸價曾短
暫抽升逾百點，早盤離岸價表現偏穩，現略升２０點，報６﹒９３１５。（ｗｌ）
22/05/2019 09:43
【聚焦人幣】人幣中間價十連跌，即期開市升１０６點，離岸價穩
《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９２，較上個交易日略跌
２點子，為連續第１０日走貶，續刷近５個月低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０６點子，報６﹒９０６０，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒９１６６。
人民銀行昨日（２１日）傍晚宣布將於近期再次赴港發行離岸央票，消息公布後離岸價曾短
暫抽升逾百點，早盤離岸價表現偏穩，現略升２０點，報６﹒９３１５。（ｗｌ）
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