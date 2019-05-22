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22/05/2019 09:17

【人行放水】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨投放２００億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
　　公開市場今無逆回購到期，即今日淨投放２００億元，連續第二日放水。（ｃｔ）

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