《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今無逆回購到期，即今日淨投放２００億元，連續第二日放水。（ｃｔ）
22/05/2019 09:17
【人行放水】消息稱人行今進行２００億逆回購，淨投放２００億
《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。
公開市場今無逆回購到期，即今日淨投放２００億元，連續第二日放水。（ｃｔ）
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