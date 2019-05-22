《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期等因素的影響，今日進行２００億
元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放２００億元，連續兩日淨投放１０００億元。
（ｗｌ）
22/05/2019 10:06
【人行放水】人行７天逆回購利率持平，淨投放２００億人幣
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期等因素的影響，今日進行２００億
元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放２００億元，連續兩日淨投放１０００億元。
（ｗｌ）
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