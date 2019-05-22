【ＦＯＣＵＳ】珊珊孤注一擲恐「四連敗」，英鎊過山車避之則吉

【ＦＯＣＵＳ】脫歐協議三度闖關失敗的「鐵娘子２﹒０」珊珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ

），與反對派工黨歷時６個星期的跨黨派磋商宣告破裂後，周二（２２日）再拋出被她稱之為「

ｏｎｅ ｌａｓｔ ｃｈａｎｃｅ」的「新方案」，並計劃於６月的第一周四闖國會。

為求過關，珊珊不惜孤注一擲，承諾倘議會通過脫歐協議，將就是否舉行脫歐二次公投進行

表決，一度刺激英鎊兌美元急升近１％。不過此「利誘」不但未打動工黨和留歐派，更得罪保守

黨內的脫歐派，「新方案」獲通過機會仍渺茫，摩通則將「硬脫歐」可能由１５％升至２５％。



＊新方案提１０計劃，稱「最後機會」＊



自脫歐協議３月２９日在下議院以５８票之差第三次落敗，珊珊為爭取工黨支持的跨黨派磋

商於上周宣告破裂。周二（２１日）下午４時，珊珊突然倉促發表演講，一反她過去視二次公投

為洪水猛獸的立場，承諾為此「開綠燈」，但前提是議員們投票支持她的「新方案」。

為爭取支持，新方案提出１０點計劃，包括：１，讓議員表決是否將協議訴諸二次公投；２

，由議員決定未來英國與歐盟的關稅模式；３，在脫離歐盟單一市場及結束自由流動的同時，尋

求盡可能接近與歐盟的無摩擦貨物貿易；４，尋求使用技術來締結「替代安排」，以在２０２０

年１２月前取代北愛邊界「後備計劃」，而永遠毋須使用它；５，即使「後備計劃」生效，政府

將確保英國與北愛爾蘭保持一致；６，英國未來與歐盟關係的談判目標和最終條約，必經國會批

准；７，一項新的工人權利法案，確保英國工人獲享與歐盟規則所定權利同等甚至更好；８，脫

歐後的環保水平不會改變；９，及時了解歐盟關於與邊境檢查相關的商品和農產品的規定；１０

，確保修改政治聲明以反映這項新協議的法律義務。



＊二次公投甜頭難湊效，硬脫歐風險升＊



珊珊在演講中將此新方案稱為大膽的提議（ｂｏｌｄ ｏｆｆｅｒ），並指相信這是實現英

國脫歐的最後一次機會（ｏｎｅ ｌａｓｔ ｃｈａｎｃｅ）。就在上周，她確認將在脫歐協議

第四次表決後公布卸任日期及設立競選時間表，前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）

已明言屆時將競逐黨魁。

鑒於盟友北愛民主統一黨（ＤＵＰ）、反對黨工黨已明言下月將投票反對上述新方案－－前

者的下議院領袖Ｎｉｇｅｌ Ｄｏｄｄｓ表示，脫歐協議的致命缺陷依然存在；後者的黨魁科爾

濱就稱，此只是對原來糟糕協議的重新包裝，珊珊以二次公投作為甜頭換取留歐派支持的最後一

搏恐難如願。除非政治奇蹟出現，她下月或難逃黯然下台。

「新方案」兩頭不討好，珊珊的繼任者又有何新手段，再令英國脫歐不確定性陡增。摩通就

將「硬脫歐」的可能性由１５％上調到２５％。該行預期，基本情境是約翰遜於９月成為英國首

相，其競選綱領即是「如果逼不得已，無協議就無協議」，然後再次推遲英國脫歐死限由１０月

３１日至年底。

就在周一（２０日），英鎊兌美元曾跌穿１﹒２７，為１月中旬以來首次；儘管周二一度急

漲逼近１﹒２８，但隨後又回吐幾乎全部漲幅。在脫歐僵局明朗前，如同押注人幣會否破７，對

英鎊同採「保持距離，多看少動」的做法，應是眼前的上策。（經濟通通訊社 俞瑾）

