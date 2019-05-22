《師傅教路－黃瑋傑》中國稀土勿盲目看好，觀望禁從緬甸進口影響

《師傅教路》恆指昨日（２１日）下跌１３０點，但中國稀土（００７６９）股價急升超過

一倍，收報０﹒７７元，成交達到８﹒５２億股，國內上市的多隻稀土股股價亦見漲停。稀土板

塊急升，緣於國家主席習近平日前赴江西考察調研，包括探訪位於贛州市的江西金力永磁科技

（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。其次，亦因為市場揣測

中國會否考慮通過限制稀土出口來反制美國，為稀土板塊帶來利好刺激，但外交部發言人陸慷回

應稱，希望不要作過多的聯想。



＊中國或以限制稀土出口反制美國＊



稀土是１７種金屬元素的統稱，素有「工業味精」的稱譽，廣泛應用於電子信息、石油化工

、冶金、機械、能源等１３個領域４０多個行業。之所以成為資源爭奪焦點，更在於它能應用於

導彈、智能武器、導航儀、噴氣發動機等軍事高新技移上。中國稀土礦主要分為以內蒙古包頭白

雲鄂博稀土礦為代表的混合型輕型稀土礦、四川冕寧氟碳鈰輕稀土和南方中重離子稀土礦。近年

來，中國以近４０％的全球儲量供應著全球７０％的產量。美國對中國的稀土磁材亦有較高依賴

度，在美國對中國所列的加稅清單中，並不包含稀土、關鍵礦物等資源，反映美國對中國稀土資

源、磁材的依賴度。所以，市場揣測中國會否考慮通過限制稀土出口來反制美國，並非沒有根據

。



＊內地中重稀土價格近日大幅上漲＊



由於稀土私採和走私活動猖獗，導致黑稀土大量生產和出口。２０１６年初，稀土出口量增

價跌情況進一步加劇，引起中央關注。內地工信部在２０１６年１月的稀土座談會明確指出，將

以滿足國家戰略需求為導向，著力推動稀土供給側改革，主要體現於生產、收儲和打黑等層面。

經過長期打黑和督察以及環保影響，中重稀土重地江西自２０１８年以來所有稀土礦山均處於停

產狀態，贛南稀土礦更已停產近３年，目前仍未復產。國產稀土供應減少，令中國需要依賴進口

補充。稀土進口方面，中重稀土主要以緬甸為主，輕稀土礦則以澳洲為主。２０１８年，緬甸進

口稀土礦佔中國稀土礦消費比例達５０％。基於務工人員安全考慮，雲南騰冲海關於今年５月

１５日全面禁止緬甸稀土礦進口至中國，市場預計禁令在三個月內難以解除，後續國內中重稀土

供應將面臨大幅收縮，保守估計將減少三成左右，有關禁令刺激中重稀土價格近日大幅上漲。



＊中國稀土去年度氧化物銷售下跌＊



中國稀土主要從事製造和銷售稀土和耐火產品，於截至２０１８年１２月３１日止年度，中

國稀土共銷售約１６００噸稀土氧化物，較２０１７年度少逾一成半，但由於集團年內銷售較多

價格較高的產品，如普遍應用在磁性材料的鐠、釹、鋱和鏑，而減少銷售價格較低的產品如鑭、

鈰和釔等，使平均價格上升，稀土分部收入較２０１７年度增加４３％至５﹒５４億元，佔總收

入６１﹒５％。來自耐火產品的收入為３﹒４７億元，增長３８﹒８％，佔總收入３８﹒５％。

雖然稀土業務收入錄得逾四成增長，但錄得分部虧損１３５６萬元，較２０１７年度的３７４５

萬元分部虧損有所收窄，而耐火產品則錄得分部盈利６７５６萬元，增長９４﹒４％。換句話說

，中國稀土上年度錄得毛利６０４２萬元，其實全部來自耐火產品。據集團指出，稀土原材料供

應方面，由於國產的稀土礦材受主要國營企業控制，集團所用大部分稀土礦材為國內貿易商從東

南亞進口。現時緬甸稀土礦進口至中國被全面禁止，對中國稀土會帶來甚麼影響，仍有待觀察，

不宜盲目看好。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

