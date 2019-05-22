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即市新聞

22/05/2019 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》中國稀土勿盲目看好，觀望禁從緬甸進口影響

　　《師傅教路》恆指昨日（２１日）下跌１３０點，但中國稀土（００７６９）股價急升超過
一倍，收報０﹒７７元，成交達到８﹒５２億股，國內上市的多隻稀土股股價亦見漲停。稀土板
塊急升，緣於國家主席習近平日前赴江西考察調研，包括探訪位於贛州市的江西金力永磁科技
（深：３００７４８），了解企業生產經營和贛州市稀土產業發展情況。其次，亦因為市場揣測
中國會否考慮通過限制稀土出口來反制美國，為稀土板塊帶來利好刺激，但外交部發言人陸慷回
應稱，希望不要作過多的聯想。

＊中國或以限制稀土出口反制美國＊

　　稀土是１７種金屬元素的統稱，素有「工業味精」的稱譽，廣泛應用於電子信息、石油化工
、冶金、機械、能源等１３個領域４０多個行業。之所以成為資源爭奪焦點，更在於它能應用於
導彈、智能武器、導航儀、噴氣發動機等軍事高新技移上。中國稀土礦主要分為以內蒙古包頭白
雲鄂博稀土礦為代表的混合型輕型稀土礦、四川冕寧氟碳鈰輕稀土和南方中重離子稀土礦。近年
來，中國以近４０％的全球儲量供應著全球７０％的產量。美國對中國的稀土磁材亦有較高依賴
度，在美國對中國所列的加稅清單中，並不包含稀土、關鍵礦物等資源，反映美國對中國稀土資
源、磁材的依賴度。所以，市場揣測中國會否考慮通過限制稀土出口來反制美國，並非沒有根據


＊內地中重稀土價格近日大幅上漲＊

　　由於稀土私採和走私活動猖獗，導致黑稀土大量生產和出口。２０１６年初，稀土出口量增
價跌情況進一步加劇，引起中央關注。內地工信部在２０１６年１月的稀土座談會明確指出，將
以滿足國家戰略需求為導向，著力推動稀土供給側改革，主要體現於生產、收儲和打黑等層面。
經過長期打黑和督察以及環保影響，中重稀土重地江西自２０１８年以來所有稀土礦山均處於停
產狀態，贛南稀土礦更已停產近３年，目前仍未復產。國產稀土供應減少，令中國需要依賴進口
補充。稀土進口方面，中重稀土主要以緬甸為主，輕稀土礦則以澳洲為主。２０１８年，緬甸進
口稀土礦佔中國稀土礦消費比例達５０％。基於務工人員安全考慮，雲南騰冲海關於今年５月
１５日全面禁止緬甸稀土礦進口至中國，市場預計禁令在三個月內難以解除，後續國內中重稀土
供應將面臨大幅收縮，保守估計將減少三成左右，有關禁令刺激中重稀土價格近日大幅上漲。

＊中國稀土去年度氧化物銷售下跌＊

　　中國稀土主要從事製造和銷售稀土和耐火產品，於截至２０１８年１２月３１日止年度，中
國稀土共銷售約１６００噸稀土氧化物，較２０１７年度少逾一成半，但由於集團年內銷售較多
價格較高的產品，如普遍應用在磁性材料的鐠、釹、鋱和鏑，而減少銷售價格較低的產品如鑭、
鈰和釔等，使平均價格上升，稀土分部收入較２０１７年度增加４３％至５﹒５４億元，佔總收
入６１﹒５％。來自耐火產品的收入為３﹒４７億元，增長３８﹒８％，佔總收入３８﹒５％。
雖然稀土業務收入錄得逾四成增長，但錄得分部虧損１３５６萬元，較２０１７年度的３７４５
萬元分部虧損有所收窄，而耐火產品則錄得分部盈利６７５６萬元，增長９４﹒４％。換句話說
，中國稀土上年度錄得毛利６０４２萬元，其實全部來自耐火產品。據集團指出，稀土原材料供
應方面，由於國產的稀土礦材受主要國營企業控制，集團所用大部分稀土礦材為國內貿易商從東
南亞進口。現時緬甸稀土礦進口至中國被全面禁止，對中國稀土會帶來甚麼影響，仍有待觀察，
不宜盲目看好。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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