《拆局麒想－林嘉麒》華為被封殺國內晶片未得益，中芯勿過分樂觀

《拆局麒想》華為近期被美國列為黑名單，同時受美國多方面封殺，儘管美國商務部頒布臨

時許可證，放寬限制９０日，市場更關注中國科技龍頭企業，尤其是電子產品的大腦「晶片」發

展的情況。



華為一直以美國公司的晶片為主，每年採購高通５０００萬套芯片；儘管華為有其先進的晶

片製造技術，也需要外求。華為董事長任正非講過，現時這種形勢能刺激中國踏踏實實發展電子

工業，如研發晶片不可以光是投入資金，還需要培養數學家及物理學家等人才，證明技術之重要

。



目前全球晶圓代工市場是一超多弱的競爭格局，台積電以５５﹒９％的市場份額高居第一，

而毛利率亦以５０％高居榜首，其他廠商的市佔率均未超過１０％。技術層面上，市場一直以研

發７ｎｍ晶片工藝為大贏家。隨著Ｇｌｏｂａｌｆｏｕｎｄｒｉｅｓ退出７ｎｍ工藝研發及生產

，台積電已成為全球７ｎｍ晶片代工市場的最大贏家，ＡＭＤ亦已宣布把未來的７ｎｍ晶片訂單

都轉交給台積電代工。再者，台積電將在２０２０年正式量產５ｎｍ，而三星在２０２１年推出

３ｎｍ製程的產品，比７ｎｍ製程產品效能提升３５％，能耗降低５０％，晶片面積減少４５％

。



＊中芯技術仍遠落後於龍頭企業＊



反觀，中芯國際（００９８１）現時只完成２８ｎｍ ＨＫＣ＋以及１４ｎｍ

ＦｉｎＦＥＴ技術的研發，預計今年內實現生產。儘管公司表示完成國內第一套１４ｎｍ級光罩

，屬於國內最先進的光罩生產能力，並於今年為客戶提供製造服務，但技術上明顯遠遠落後於國

際市場。



公司去年在應用領域方面，通訊應用於２０１８年的收入貢獻佔總收入的４１﹒２％，而

２０１７年則為４４﹒３％。消費者應用佔２０１８年總收入的３４﹒４％，而２０１７年則為

３７﹒４％，通訊及消費者應用屬於高端市場，要求較精細的晶片技術，同時擁有較高毛利率，

數字反映中芯在技術上見力有不及的情況。相反，電腦應用和汽車及工業應用方面，年度增長率

為１４﹒９％及７﹒４％，低端市場更適合中芯的發展。



過去多次，當面對中美關係惡化，科技競賽再出現的時候，市場對中芯前景出現過分樂觀的

情況。即使中芯近年於研發投入積極，而且技術上亦有進步，惟技術仍然遠遠落後於龍頭企業，

故此短炒可以，中長線未宜抱太大期望。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

