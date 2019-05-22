《樓市亮話－湯文亮》五窮六絕真的不是買樓好時機

《樓市亮話》早兩日有一個由外國回流的朋友找我，他問香港人是否癲了，在中美貿易戰全

面性爆發下仍然去買樓，令到樓價指數連升１４個星期，還差不足１％便可以衝破去年８月高峰

位。一般人話五窮六絕，照今年情況似乎不對，５月絕對不窮，樓價仍然創新高，六是否絕暫時

仍未知道。



朋友在外國生活了一段日子，只知道五窮六絕，但知其然而不知其所以然，窮的意思並不是

貧窮，而是形勢去到一個盡頭，有所謂窮途末路。至於絕，代表去到絕境，香港樓市在小陽春後

，去到５月應該其勢也盡，５月６月如果回調多少，這反而有利下半年樓市回升，這個情況去年

也是一樣，去年５月６月樓市沒有回調，這亦是第四季急跌的原因。不過，今年與去年有多少不

同，去年是靠招標、高回贈、高成數按揭托起樓價，今年則是在中美貿易戰陰影下，樓價仍然上

升，因為大家都知道樓價上升除了因為供應不足之外，政府還要將供應量收縮，將公私營比例由

６４變成７３，換句話說，今次樓市上升是要負上最大責任。不過，現在買樓並不是一個好時機

，我並不是說樓價太貴，而是質素很差，就算俾足價錢都只能買到一些低層兼方向不佳的單位，

如果大家打算買樓，最好等一段時間，某些業主支撐不住，或者一些單位變成銀主盤之後，才會

有一些優質單位出售，而且，價錢可能比現在還要低一些，這就是絕的意思。所以，我認為值得

等多一會，如果心急買樓，有可能會撻訂收場，大家千祈唔好以為我講笑。



報章經常報導今年的新樓銷售量已經接近１萬個單位，但沒有講有幾多個單位撻了訂，最新

消息是大約有１５０個單位。如果以今年的銷售量來說，絕對不是太嚴重，撻訂單位只佔總銷量

１﹒５％，但大約１００個是在今個月發生，而今個月的總銷量量大約是２０００個單位，換句

話說，有５％新樓單位撻訂，情況的確是很嚴重。總之，在中美貿易戰之下，投資策略應宜守不

宜攻，這寄語現在心急買樓的人。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

