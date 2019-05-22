《缸邊嫺談－黃惠嫺》豬肉供應短缺，萬洲國際（００２８８）受惠

《缸邊嫺談》中國是美國豬肉的第二大出口市場，自從貿易糾紛爆發以來，中國已多次取消

美國豬肉入口的訂單。據美國農業部的數據顯示，由年初至今中國已累計取消了４５１３噸豬肉

的訂單。其實，在新一輪加徵２５％關稅中，中方只選擇了兩個新的項目加徵，相信未有對美國

進口豬肉成本加添沉重壓力，預計未來由於國內非洲豬瘟疫情仍然緊張下，預計在中國豬肉供應

緊張會增加向美進口，在供求差異下萬洲國際（００２８８）可同時在兩地賺取利潤。



貿易戰下美國豬肉供應減少，再加上國內非洲豬瘟疫情及「豬周期」等因素影響，豬肉價格

未來會繼續上升。根據發改委公布的數據顯示，農曆年過後，活豬價格從低位上升，至４月份後

則企穩回落。截至５月８日，全國平均活豬出場價格為每公斤１５﹒１６元人民幣，較年初升

８﹒９％，較去年同期大幅升４５﹒８％。中國是最大的豬肉消費國，內地豬肉供應多關稅及疫

症發生下減少，集團可就供應的變化及其所導致的生豬價格變動，而不時調整策略，以達致利潤

最大化的結果。再加上政府採取多項重要措施來控制疫情，全國生豬及其產品的流通受到影響，

不同省份的生豬和豬肉價格因應其供需情況差異擴大。而集團正好利用廣泛覆蓋全國各地的生產

設置及冷鏈物流網絡，掌握了不同區域供求錯配所帶來的機會。



＊今年第一季度業績好轉＊



萬洲國際今年第一季度業績因生鮮肉及肉製品業務上升，業績扭虧為盈，而管理層相信其美

國的業務可受惠豬價下半年提升而有所改善，同時有信心中國進口在需求下有機會提升。



現時中美貿易問題及非洲豬瘟的發展似乎未有緩和的跡象，今年集團仍要面對相關不明朗因

素。非洲豬瘟的發生對集團的業務有利有弊，有害的就是旗下的工廠出現了疫情，因此停廠了一

段時間；有利的是國內中小型養殖戶的生存空間明顯受壓，規模較細效益較小的中小型豬農面臨

虧損而出現倒閉，從而提升行業的集中度。集團坐擁豐富的生物資產有能力霸佔更多市場份額。



萬洲國際管理層已預計，中國生豬及豬肉價格在今年下半年較去年增長七成，反映生豬及豬

肉價格將分別升至每公斤２４及３６元人民幣，管理層亦預期今年第二季集團利潤表現可望復甦

，當中美國生豬生產利潤率有望擴張；受惠中美豬肉價差，相關貿易量將顯著提升至超過

２０１６年的水平；豬價提升對美國包裝肉利潤負面影響有限；內地包裝肉利潤有壓力，但管理

層預期其經營利潤率將介乎今年首季至去年的水平，將透過提價、產品組合升級等抵銷成本上升

的影響。現時「非洲豬瘟」已令國內的豬肉市場出現供應緊張，不單推高內地豬肉價格，同時還

推升了全球豬肉價格。集團全球化布局和垂直整合產業鏈可應付挑戰，實現規模和盈利的持續增

長。投資者可考慮於７﹒２元附近的位置增持或吸納，目標價為港幣８﹒４４元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

