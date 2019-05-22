《日入而息》港鐵加價推扣減優惠，美制裁華企升級，港股止三連跌

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）下半年將推日出康城１２期及何文田等共２７００伙；

推逾３５億車費優惠，早晨折扣優惠１０月起增至六五折；港鐵金澤培稱仍

在研究沙中線通車安排；馬時亨稱任內港鐵股價跑贏大市，港鐵未來推

２﹒１萬伙住宅單位

﹡中移動（００９４１）有信心實現全年４Ｇ淨增用戶４５００萬目標；料內

地今年發５Ｇ牌照，明年起為５Ｇ投資高峰期

﹡對沖基金再唱淡港元，金管局：報告出於對聯匯及外匯基金的誤解

﹡林鄭月娥稱法治是香港最重要的核心價值，修例為彰顯法治；林鄭批部分議

員邀請外國介入修例是雙重標準；為有效地清除鼠患，人手並不是問題；林

鄭承認現時離廿三條立法的合適社會氛圍愈來愈遠；無審查的派錢程序的確

較易，但公帑要用得其所；林鄭接納任命潘兆初為高院首席法官的推薦



《即日市況》﹡港股終止三連跌，全日收２７７０５彈４８點，成交近７６４億元



《深滬股市》﹡美制裁華企升級，滬綜指跌０﹒５％外資連續５日流出



《美元匯價》﹡美匯有破高位之勢，英鎊跌勢未見有停止跡象；歐元最新報１﹒１１６７

╱７１，日圓最新報１１０﹒４５╱４７



《公司業績》﹡香港國際建投（００６８７）考慮派發特別股息



《公司資訊》﹡中移動（００９４１）有信心實現全年４Ｇ淨增用戶４５００萬目標；料內

地今年發５Ｇ牌照，明年起為５Ｇ投資高峰期

﹡慕尚（０１８１７）定價每股４﹒３９元，低於下限６％

﹡恆泰裕（０８０８１）資訊科技公司附屬發股引資２２００萬元

﹡港鐵（０００６６）下半年將推日出康城１２期及何文田等共２７００伙；

推逾３５億車費優惠，早晨折扣優惠１０月起增至六五折；港鐵金澤培稱仍

在研究沙中線通車安排；馬時亨稱上任以來港鐵股價跑贏大市，港鐵未來推

２﹒１伙住宅單位

﹡萬德金融（０８１６３）法院駁回區君宇對公司清盤呈請

﹡中銀香港（０２３８８）發現偽冒網站，已知會金管局及警方

﹡中國能源建設（０３９９６）簽訂３億元人民幣南寧抽水蓄能電站合同

﹡中生製藥（０１１７７）抗凝血藥獲藥品註冊批件



《國企紅籌》﹡越地（００１２３）附屬發行１９年第一期擔保公司債券

﹡國航就７３７ＭＡＸ正式向波音索賠

﹡北大資源（００６１８）以兩億元投得天津國有用地



《神州民企》﹡騰訊（００７００）牽頭申請設立短視頻行業發展促進委員會；集成六大事

業群２０個教育產品，成立「騰訊教育」；騰訊ＱＱ上線小遊戲中心，由原

ＱＱ空間Ｈ５小遊戲升級而成

﹡愛德新能源（０２６２３）主席昨日購入１００萬股



《中國要聞》﹡內地通信業落實降低資費，確保讓利１８００億元人民幣

﹡杭州兩男子買賣比特幣，涉非法吸收公眾存款近３億元

﹡茅台原董事長袁仁國被雙開，「家族式腐敗」破壞營銷

﹡內地發布今年首批風電、光伏發電平價上網項目名單

﹡京交會５月２８日至６月１日在京舉行

﹡盱眙舉辦國際龍蝦節，今年首設香港分會場

﹡通州啟動人才公寓配租，高層次人才無需租金可入住

﹡人行７天逆回購利率持平，淨投放２００億元人民幣

﹡巴曙松稱未來可考慮在大灣區推廣單一通行證制度

﹡上交所開展科創板業務專項測試，驗證存託憑證等功能

﹡工信部表示不會因谷歌暫停華為部分業務而改變開放政策；以習近平視察為

契機，推進稀土業平穩運行

﹡中移動密切關注華為封殺事件，華為仍是主要合作夥伴

﹡日本電訊商推遲出售華為新智能手機

﹡微軟網上商店將華為手提電腦Ｍａｔｅｂｏｏｋ下架；微軟網店封殺華為，

日後或中止Ｗｉｎｄｏｗｓ授權

﹡網紅鳳姐稱華為「抵死」，遭電商蘇寧單方面封殺

﹡美國欲制裁海康威視，外交部表示反對濫用國家力量

﹡中國美國商會表示四成會員企業考慮或已將生產撤出中國

﹡美國石油業高層表示中國不再簽署長期協議購買美國原油

﹡美國商務部宣布對中國垂直金屬文件櫃發「雙反」調查

﹡海康威視表示大部分晶片來自內地，即便美國斷供影響小；期望公司得到公

平、公正對待；報道指美國考慮將海康威視列入黑名單

﹡廣汽集團因貿戰推遲年內進軍美國計劃

﹡駐美大使表示中國準備繼續與美國進行貿易談判

﹡銀保監批准工銀理財和建信理財開業

﹡外交部表示中歐於民航領域合作意願強烈，拓展共同利益

﹡財政部發布集成電路設計和軟件企業所得稅優惠政策；財政部監督評價局表

示加強監管機構間交流是大趨勢

﹡習近平稱稀土是重要戰略資源，掌握更多關鍵核心技術；奮力開創中部地區

崛起新局面，提８點意見；國際形勢日趨錯綜複雜，最重要做好自己的事



《其他消息》﹡皇崗口岸擬推「兩地一檢」，陳帆稱是深圳方的想法

﹡紐時報道黃台仰、李東昇獲德國批出難民庇護

﹡黃台仰、李東昇獲德國庇護，鄭若驊不會就報道作評論

﹡李家超稱法院有經驗及專業去保障被申請移交人士權利；棄保潛逃不屬逃犯

移交罪行，不評論個別個案

﹡林鄭月娥稱法治是香港最重要的核心價值，修例為彰顯法治；林鄭批部分議

員邀請外國介入修例是雙重標準；為有效地清除鼠患，人手並不是問題；林

鄭承認現時離廿三條立法的合適社會氛圍愈來愈遠；無審查的派錢程序的確

較易，但公帑要用得其所；林鄭接納任命潘兆初為高院首席法官的推薦

﹡彭定康稱修例毀一國兩制，乃回歸以來「最差的事」

﹡廉政專員白韞六撐修例：有其他地區涉貪疑犯匿香港

﹡德國批出難民庇護，泛民議員憂香港失國際地位

﹡學生動源召集人鍾翰林疑涉在立會示威區破壞國旗被捕

﹡鍾國斌倡二讀時應一問一答，梁君彥稱要研究議事規則

﹡陳家強稱Ｗｅｌａｂ不會打價格戰，有信心可回本

﹡田北辰不會為港人港審提修正案，因與草案離題

﹡葉劉淑儀稱港府應向德交涉澄清黃台仰等在港可獲公平審訊

﹡政府發售首批１０億美元綠債，認購金額逾４０億美元

﹡泛民在林鄭入場時促下台，梁君彥逐郭家麒鄺俊宇離場

﹡梁美芬認為德國批出難民庇護為政治決定

﹡周浩鼎促政府回應德國批出難民申請予黃台仰李東昇

﹡譚文豪指兩地涉及香港，港府不應只做被規劃的一方

﹡據報港航推自願離職計劃，讓飛行時數未達標機師離職

﹡新一期居屋下周四起接受申請，最平１５６萬元上車

﹡對沖基金再唱淡港元，金管局表示報告出於對聯匯及外匯基金的誤解

﹡財務匯報局將一份涉及上市實體報表之調查報告轉介會計師公會跟進

﹡中港兩地簽署審計監管合作備忘錄，促進跨境合作及提升審計素質

﹡深股通額度全日流走３１﹒４３億人幣；滬股通全日流走１０﹒７７億人幣

，陸股通淨流出４５億

﹡鷹君羅老太要求撤換匯豐信託案件被裁定敗訴

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