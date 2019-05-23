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即市新聞

23/05/2019 07:46

《日出而作》美股偏軟，紐油跌逾２％，聯儲局會議紀錄無驚喜

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５７７６．６１　跌　１００．７２點╱０．３９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８５６．２７　跌　　　８．０９點╱０．２８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７５０．８４　跌　　３４．８８點╱０．４５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３３４．１９　升　　　５．２７點╱０．０７％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２１６８．７４　升　　２５．２７點╱０．２１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３７８．９８　跌　　　６．４８點╱０．１２％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．２４，歐元兌美元１．１１５７

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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