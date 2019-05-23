《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７７６．６１ 跌 １００．７２點╱０．３９％
標普５００ ２８５６．２７ 跌 ８．０９點╱０．２８％
納斯達克 ７７５０．８４ 跌 ３４．８８點╱０．４５％
倫敦富時１００ ７３３４．１９ 升 ５．２７點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２１６８．７４ 升 ２５．２７點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７８．９８ 跌 ６．４８點╱０．１２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．２４，歐元兌美元１．１１５７
23/05/2019 07:46
《日出而作》美股偏軟，紐油跌逾２％，聯儲局會議紀錄無驚喜
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７７６．６１ 跌 １００．７２點╱０．３９％
標普５００ ２８５６．２７ 跌 ８．０９點╱０．２８％
納斯達克 ７７５０．８４ 跌 ３４．８８點╱０．４５％
倫敦富時１００ ７３３４．１９ 升 ５．２７點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２１６８．７４ 升 ２５．２７點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３７８．９８ 跌 ６．４８點╱０．１２％
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