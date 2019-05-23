《國金與投資－曾廣標》經貿戰如何反擊？

《國金與投資》特朗普除了把關稅戰升級之外，還下令封殺華為及考慮對付其他中國高科企

業，令到關稅戰演變成經貿戰，被西方視為強硬派的《環球時報》胡總編輯發出了「放棄幻想」

的號召，潛台詞是「準備持久惡鬥」。他在網友的批評下，終於透過微博表示已改用華為手機，

而沿用的蘋果手機變成偶然使用的備胎。我認為，他的立場不算激烈，間接表明不同意眾多網民

號召抵制蘋果和美國貨的言論。



＊爛頭卒欲帶頭打華為＊



戰爭爆發總有個別的爛頭卒，谷歌便率先宣布不再與華為做生意，包括今後華為的新手機只

能使用免費共享的低檔次的開放式安卓系統，同時，華為手機也不得使用谷歌的三大王牌產品，

包括電郵、地圖和視頻平台。這對於在中國境外使用華為新手機的用家將變得很不方便。



對於谷歌的極不友好行為，華為任老闆沉得住氣，還指谷歌等美國科技巨企過去對華為幫了

很多忙，現時只是美國政客搞事。谷歌對華為很不客氣，很可能是由於它在中國的生意有限，三

大王牌在中國均被禁，唯有安卓ＯＳ的獨特性才繼續有交易。



＊任老安撫用家，避免樹敵＊



任老闆在集體會見中國傳媒時，便保證在中國的華為客戶今後也不會受影響，因為華為已有

其他先進芯片可以替代進口，同時，華為在發展５Ｇ網絡上仍領先國外同行兩三年。美方的扺制

雖對華為造成一些困難，但也大大提高了華為員工的士氣，更加上下一心。此外，華為其他高管

透露本身開發的ＯＳ也日漸成熟，在不久的將來可望與安卓兼用。任老很精準地把美國政客和企

業分別開來，他還表明勿民粹主義上腦，以為用華為就是愛國，不用華為用蘋果便是不愛國，他

表明他的家人就喜歡用蘋果，他自己也曾送蘋果電腦給女兒。



＊團結可團結的，只歸咎美政客＊



當關稅戰升級為經貿戰時，被打壓的中國應團結一切可團結的力量，其中就包括與華為有生

意來往的美國企業，事實上，當美企被逼不與華為做生意時，他們也會遭受很大損失。此外，華

為也要爭取和其他西方企業保持生意來往，其他國家的名牌科技公司也擁有先進技術，可與它們

加強夥伴關係。在政府層面方面，北京也把美企與美國政府分開，事實上，美國工商界大多反對

特朗普把關稅戰升級，它們客觀上是中國的盟友，可給予特朗普和其他美國政客很大的壓力。此

外，北京也力爭與歐洲國家維持正常的經貿關係，使同上賊船的西方國家變得很少。



＊可以稀土自用沽美債，不買天然氣＊



當然，北京也要考慮報復措施，使特朗普明白到中國也有反擊的武器，習近平訪問中國的稀

土生產商及意有所指，已是對依賴進口稀土的美國的一個強烈警告。此外，中國亦可考慮不買美

國的天然氣及其他非必需品，而在民間，則自必有人自行抵制美國貨，不需要習近平、任正非或

胡鍚進提出。此外，正如人民大學的金大教授提出的，可考慮拋售美債。事實上，近期中方已減

持美債，若要影響特朗普連任的機會，衝擊美國金融市場是必需的，至於人為壓低人民幣匯價則

屬不必，因為過分疲弱的匯價也會影響中國民眾的消費信心。



＊美難完全棄用中國產品＊



在全球化下，產業鏈你中有我我中有你，關稅戰以至貿易戰定必雙輸，美國難以完全棄用中

國貨。例如，儘管美方限制華為通設產品進入美國，但在一些農村地區，則還是採用了價廉物美

的華為設備，若即時禁制華為產品，隨時會出亂子。因此，美國商務部發出了９０日的緩衝期，

而谷歌也只好表示暫不封殺華為。特朗普的另一招是爭取歐日盟國，因此，他暫不對進口汽車加

徵關稅，希望集中精神對付中國，逼北京簽城下之盟，然而，中國已是第二大經濟體，中國的大

企業有其自我生存的實力，要破壞中國經濟並非短期便可實現。



＊習特峰會還有緩和機會＊



金融市場亦考慮到中美還存在著６月底這個「窗口」，到時習特理應趁出席Ｇ２０峰會而舉

行場外會晤。特朗普是善變的，只要中方有底氣，他為了連任總統，也可能會改變強硬立場，使

惡鬥得以降溫，若能達成和解的基本共識則更是好消息了。中美應遠遠還未到不能共存的地步。

《資深評論員 曾廣標》

