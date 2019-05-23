《行內行外－梁崇讓》錯用永不言敗精神？

《行內行外》上周再次有外資沽空機構狙擊香港上市公司的報告，而今次狙擊的企業對象，

竟是香港首富李嘉誠先生旗下的一間上市公司。沽空機構聲稱該上市公司隱瞞了５００億元負債

，目的是為了享有更高的信用評級，以便獲得較低息的信貸。上市公司受沽空機構的狙擊，公司

高層自然會作出事實的反駁，只是企業的聲明，很難如願以償地成功抵禦狙擊機構的指控，而投

資者往往是捕風捉影，一旦聽聞壞消息便爭相走避，被狙擊的公司股價難免應聲下跌，有些三、

四線股份的跌幅更為驚人，有時甚至引發斬倉潮，受影響的投資者資產血流成河，苦不堪言，上

市公司則直接受拖累。



＊沽空機構無王管？＊



不過，今次狙擊的是香港首富旗下的公司，沽空機構自然未必這麼容易得心應手，最有趣的

是今次上市公司的處理方法，只是輕描淡寫地說一句：「沽空機構不懂看財務報表！」就此用四

両撥千斤方法輕易打發去了，並促請沽空機構如看不懂財務報表，那麼應先了解和詢問清楚，而

不是輕率對上市公司胡亂發炮，損害公司商譽。



筆者並不擅長閱讀財務報表，也沒時間仔細研究，只是曾在過往的文章多次提過，沽空機構

並非受監管的持牌機構，但卻可隨意發布似是而非，直接影響上市公司股價的言論，這對投資者

，受監管的上市公司，中介機構等都絕不公平。雖然大家無法，也難有證據就沽空機構會否在市

場上下其手，從中取利？但沽空機構的報告行為，可算是無王管，也不受任何有關部門監督，有

時甚至為了出位，可以作出語不驚人誓不休的言論。一直以來監管機構都嚴禁人為操控市場和造

市行為，更嚴禁任何人士擾亂市場，但筆者始終不明白為何監管機構對沽空機構的行為視而不見

！今次連小超人也開腔為公司護航，力斥沽空機構的不是，有關當局是否應對沽空機構作出適當

的指引呢？真要拭目以待。



＊停市機制事在必行＊



回說港交所（００３８８）真有永不言敗的精神，推行任何改革和政策都是立場堅定，永不

檢討。當年不理業界反對而強行撤銷最低佣金制、延長交易時間，縮窄買賣價位差價，再而推出

開市、收市競價時段、近日再宣稱期指夜市延至凌晨三時，真是滴水不漏，業界真感無奈至極！

港交所為了增加上市產品和企業上市數量，不僅改革認股權證的制度，更改變往日申請上市的要

求，變成現時的備兌認股證、牛熊證、而同股不同權和無盈利生物科技的公司企業，都可登陸香

港市場，更成為今日香港股票市場的交易主流。



日前有消息透露，香港交易所再度研究推出停市機制，即當恆指跌至某個水平，便暫時停止

交易，據聞正向業界作初步諮詢有關「港版熔斷機制」（Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｂｒｅａｋｅｒ）的

意見。即指香港股票市場出現重大危機時刻，如恆生指數顯著急速下挫至某一個百分比時，香港

是否有需要採用有關停市機制，暫停市場交易？其論據是避免香港淪為「大鱷提款機」，有關當

局稱這是防患於未然，主要論點是全球其他主要市場在極端波動情況下有「停市」，而只有香港

交易所卻繼續「開市」，指很有可能成為「大鱷點心」。不過筆者認為這觀點似是而非，其實還

有很多因素造就了大鱷視香港為「國際提款機」，相反停市更可能容易製造恐慌，本來不想拋售

或追入的投資者，被錯誤引導成為拋售者或追沽者。如停市的幅度定得太窄，又怕容易觸及機制

成為干擾市場，甚至容易被大鱷利用製造形勢。



如香港跟隨美國的做法，當主要指數下跌２０％當日便要停市，出現這種情況的機會似乎極

微，既然機會不大，那又為何要訂立呢？若說是防患未然，好像也有點說不通，倒不如說「年晚

煎堆」是人有我有而已。港交所雖然聲稱目前只是在探討階段，未有固定立場和方案，只因現正

就如何改善市場效率的措施向業界作「非正式」諮詢意見，「停市機制」只是順道一提。不過據

有關當局一貫作風，諮詢有如通知，最終都會有辦法付諸實施的。



＊業界促港所減收費＊



後記：雖然投資市場最近一直因中美貿易談判而波動，而香港政府多年來遏制樓價措施卻完

全起不了作用，近期樓價回調後再度攀升，今年香港最低工資又再調升，公務員又獲加薪，坊間

的加風四起，大家都不難聽到加、加、加。只是有一項收費是只減不加的，這就是我們業界的交

易佣金收費，現時已有機構宣稱收取零佣金的交易費用，發展下去，會否每做交易買賣機構還有

回贈呢？雖然零佣金這種現象似乎短期內沒法扭轉，只是大部分本土業界人士都沒有像港交所那

種強推政策永不言敗的精神，至今已鮮有人提及恢復最低佣金制了。至於港交所向業界「非正式

」諮詢意見如何改善市場效率的措施，我們只想簡單地說一句：「減收費吧！」

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

