《專家之言－李偉傑》港股欠利好消息續反覆偏軟，料下試二萬七關

《專家之言》中美貿易談判陷入僵局，早前美國正式對中國２０００億美元進口貨品，由

１０％關稅上調至２５％後，近期將戰線轉至放在科技領域身上，筆者已在五月初跟各位分享，

估計中美貿易談判會出現三個比較大可能的場景，當中第一個場景亦都是最悲觀的情況，就是美

國上調關稅，中國作出報復反擊，股市出現大震盪，風險胃納縮減，２８０００點水平亦算不上

是支持位，現時再加上科技戰等問題，確實令投資市場舉步維艱。



＊失２５０天線後，二萬八遇阻＊



港股本周在跌穿２５０天線後，面對近２８０００點反彈阻力明顯增加，現階段中美雙方仍

然你一拳我一腳而互不退讓，市場金融市場仍以避險為主，港股走勢預料將繼續反覆偏軟，以今

年年初低位２４８９６點至四月中高位３０２８０點計的升幅，回吐一半，接近２７６００點是

近期低位；假若回吐升幅０﹒６１８倍，將進逼２７０００點水平。港股假若持續未見利好消息

刺激的話，港股有機會反覆下試該水平。



＊盼現解困時機，重啟貿易談判＊



雖然港股反覆走下，但防守性高股份，例如公用股及房託基金等，仍然繼續破頂，估計市場

資金暫時並未有大幅流走，只是泊岸在安全度高股份身上，等待機會再出擊。雖則中美貿易僵局

維持，但仍等待出現解困時間，假若中美再次談削，啟動第１２輪貿易會談又或者兩國元首能通

一次電話會議，中港兩地股市有望鬆綁，但何時發生相信難以預料，筆者維持投資取態建議，等

待出現好消息後才追入買貴貨。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

