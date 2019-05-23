華為再遭封殺引市場恐慌，港股半日跌３５９點報２７３４６點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股受科技股影響而下挫，亞洲股市今早普遍低開低走，

華為受到多間零件商封殺影響，引起市場悲觀情緒，港股低開１８２點後，一度最多下跌４１３

點，低見２７２９２點，創近四個月低，最終半日收報２７３４６點，跌３５９點或跌

１﹒３０％，主板成交５００﹒９億元。國指收報１０４３１點，跌１７３點或１﹒６３％。

內地股市回吐，上證收報２８６７點，跌２４點或０﹒８４；深證收報８８９０點，跌

１５０點或１﹒６７％。兩市半日成交額２７９３﹒５１億元人民幣。

板塊方面，手機設備股再度回吐，舜宇（０２３８２）曾跌６％失守７０元關口，資金流入

食品股及公用股避險。另外，聯儲局議息紀錄顯示，美國對於加息問題將繼續保持耐性，惟本港

地產股仍表現乏力。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒３８％，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）

跌１﹒２％，報２４６﹒６元；騰訊（００７００）挫２﹒７７％，報３２９﹒６元；中移動

（００９４１）跌０﹒９％，報７１﹒９元；友邦（０１２９９）跌１﹒１８％，報７５﹒１５

元。



＊手機設備股捱沽舜宇最差藍籌，５Ｇ概念股續向下尋底＊



華為事件繼續發酵，ＡＲＭ、英特爾、高通、松下加入封殺行列，消息引發本港手機設備股

再度回落，手機設備「孖寶」舜宇及瑞聲（０２０１８）分別急挫６﹒４６％及４﹒３１％，報

６８﹒８元及報４２﹒１５元，而舜宇更是半日最差藍籌。其他手機設備股同樣捱沽，比亞迪電

子（００２８５）走低４﹒４１％，報１０﹒４元；丘鈦（０１４７８）跌３﹒９％，報

５﹒６７元；富智康（０２０３８）蒸發半成，報０﹒９５元；鴻騰精密（０６０８８）跌

３﹒３１％，報３﹒２１元。

另外，據外地傳媒報道，華府有機會將納入更多中國企業進入黑名單，早前生產監控鏡頭的

海康威視已受波及，本港５Ｇ概念股恐被拖累，股份同樣沽壓，南京熊貓電子（００５５３）軟

０﹒６７％，報２﹒９７元；中興通訊（００７６３）挫５﹒５３％，報１９﹒４６元；聯想集

團（００９９２）即將放榜，半日跌１﹒４９％，報５﹒９５元；京信通信（０２３４２）跌

３﹒８５％，報１﹒５元；長飛光纖（０６８６９）走低３﹒８８％，報１６﹒３４元。



＊大市恐慌資金追入公用股，食品股有追捧蒙牛領漲藍籌＊



大市今日再度下挫，部分資金流入公用股作避險之用，電能（００００６）漲０﹒７４％，

報５４﹒２元；港鐵（０００６６）升０﹒３１％，報４８﹒６元；領展（００８２３）揚

０﹒８３％，報９７﹒７元；港燈（０２６３８）隨市跌０﹒５２％，報７﹒７２元；中電

（００００２）挫０﹒８２％，報９１﹒１５元。

食品股逆市做好，早前蒙牛（０２３１９）與中國聖牧（０１４３２）完成公司出售交接，

蒙牛連升兩日，中午收升２﹒０７％，報２９﹒６５元，為半日表現最好藍籌；旺旺

（００１５１）揚０﹒５２％，報５﹒８４元；統一（００２２０）軟０﹒２５％，報８﹒０３

元；康師傅（００３２２）急升４﹒４７％，報１３﹒０８元；維他奶（００３４５）漲

１﹒６６％，報３９﹒７元。



＊花旗維持澳門５月賭收跌２％預測，汽車股領跌國指股＊



早前花旗發表研究報告指，維持澳門５月賭收跌２％的預測，惟昨日濠賭股湧現買盤支持，

今日則隨市下挫，銀娛（０００２７）跌２﹒０７％，報４７﹒２５元；新濠（００２００）軟

０﹒１２％，報１６﹒０８元；澳博（００８８０）走低１﹒７３％，報８﹒５１元；永利

（０１１２８）蒸發２﹒７２％，報１６﹒４６元；金沙（０１９２８）挫２﹒８４％，報

３７﹒６５元；美高梅（０２２８２）逆市升０﹒３１％，報１３﹒１２元。

摩通於上周五（１７日）減持長汽（０２３３３）約２５１２萬股，消息令股份急挫

５﹒２２％，報５﹒０７元。比亞迪（０１２１１）跌３﹒９９％，報４４﹒５元。另外，外地

傳媒報道指，廣汽（０２２３８）高層表示考慮到中美貿易戰，公司預計今年進軍美國市場的計

劃將會延遲，半日蒸發３﹒８４％，報７﹒０１元，三者為跌幅最大國指成份股。

其他汽車股方面，吉利（００１７５）挫４﹒２５％，報１２﹒１８元；華晨

（０１１１４）下滑３﹒７９％，報６﹒８５元。（ｕｌ）

