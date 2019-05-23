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即市新聞

23/05/2019 14:49

騰訊跌勢擴大，港股現挫４９９點報２７２０６創近四個月低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》華為事件持續發酵，英國晶片設計公司ＡＲＭ亦下令封殺，亦
有傳更多中國公司會被納入「黑名單」，本港科技股成跌市重災區。在騰訊（００７００）顯著
捱沽下，港股跌幅擴至約５００點。
　　港股今早低開２００點報２７５０５，午後愈跌愈有，低見２７１９０急挫５１５點，見近
四個月低，目前報報２７２０６，跌４９９點或跌１﹒８０％，主板成交７２６﹒１７億元。國
企指數報１０３７６，跌２﹒１５％或跌２２７點。
　　上證綜合指數報２８４９，跌４１點或跌１﹒４４％，暫成交１７８８﹒６４億元人民幣。
　　個股方面，騰訊跌幅明顯，低見３２３﹒３元，創逾四個月低位，單隻拖累恆指約１２０點
。股份暫連跌第六日，累積跌幅約一成三，創七個月最長跌浪。兩隻手機設備股亦成沽貨對象，
包辦表現最差兩隻藍籌。

　　表列十大跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　６８﹒２０元　　　跌７﹒２７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　４１﹒１５元　　　跌６﹒５８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒３０元　　　跌５﹒１９％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１２﹒１０元　　　跌４﹒８７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１３﹒００元　　　跌４﹒８３％
　　
　　騰訊控股（００７００）　　３２３﹒６０元　　　跌４﹒５４％
　　創科實業（００６６９）　　　４８﹒７５元　　　跌３﹒１８％
　　中國聯通（００７６２）　　　　８﹒２０元　　　跌２﹒９６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒５４元　　　跌２﹒５９％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４７﹒００元　　　跌２﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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