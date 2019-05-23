騰訊跌勢擴大，港股現挫４９９點報２７２０６創近四個月低

《經濟通通訊社２３日專訊》華為事件持續發酵，英國晶片設計公司ＡＲＭ亦下令封殺，亦

有傳更多中國公司會被納入「黑名單」，本港科技股成跌市重災區。在騰訊（００７００）顯著

捱沽下，港股跌幅擴至約５００點。

港股今早低開２００點報２７５０５，午後愈跌愈有，低見２７１９０急挫５１５點，見近

四個月低，目前報報２７２０６，跌４９９點或跌１﹒８０％，主板成交７２６﹒１７億元。國

企指數報１０３７６，跌２﹒１５％或跌２２７點。

上證綜合指數報２８４９，跌４１點或跌１﹒４４％，暫成交１７８８﹒６４億元人民幣。

個股方面，騰訊跌幅明顯，低見３２３﹒３元，創逾四個月低位，單隻拖累恆指約１２０點

。股份暫連跌第六日，累積跌幅約一成三，創七個月最長跌浪。兩隻手機設備股亦成沽貨對象，

包辦表現最差兩隻藍籌。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ６８﹒２０元 跌７﹒２７％

瑞聲科技（０２０１８） ４１﹒１５元 跌６﹒５８％

中生製藥（０１１７７） ７﹒３０元 跌５﹒１９％

吉利汽車（００１７５） １２﹒１０元 跌４﹒８７％

石藥集團（０１０９３） １３﹒００元 跌４﹒８３％



騰訊控股（００７００） ３２３﹒６０元 跌４﹒５４％

創科實業（００６６９） ４８﹒７５元 跌３﹒１８％

中國聯通（００７６２） ８﹒２０元 跌２﹒９６％

碧桂園 （０２００７） １０﹒５４元 跌２﹒５９％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒００元 跌２﹒５９％

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（ｓｃ）

