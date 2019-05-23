《專家之言－黃德几》華潤水泥短線走勢見改善，反彈阻力８元

《專家之言》內地近日為保經濟增長，預期基建投資和固定投資將持續推進，料將帶動水泥

需求。隨著內地供應側持續改革，淘汰落後產能，加上預期新供應有限，有助穩定水泥價格。不

過，上月底國家市場監督管理總局表示，要求召開建材領域壟斷行業行為告誡會，有關公司需要

審視有否達成壟斷協議，對產品價格設下限和限制銷售區域，一度拖累水泥股向下，惟股價已逐

步反映利淡因素，帶來值搏空間。



＊廣東營業額佔比高，有望受惠大灣區基建提速＊



華潤水泥（０１３１３）為中國華南地區最大及最具競爭力的水泥、熟料及混凝土生產商，

產品主要在廣東、廣西、福建、海南、雲南、貴州及山西銷售。中央推進《粵港澳大灣區發展規

劃綱要》，將打造成重要的灣區經濟體，有望帶來更多的投資機遇。由於水泥儲存困難，以及運

輸成本高，相對受地域限制。２０１９年首季度，其中，廣東營業額２５﹒２９億元，佔總收入

的４３﹒４％，有望為受惠大灣區基建逐步提速。



＊首季營業額下跌近７％，純利減少約一成七＊



今年第一季度，集團整體營業額７５﹒０９億元，按年下跌６﹒７％，其中水泥銷售收入

５８﹒３２億元，下跌８﹒８％。期內，集團純利下跌１６﹒９％至１４﹒８９億元。毛利率年

２０１８年同期的３６﹒５％，增加至３７﹒９％，其中水泥的毛利率擴闊２﹒６個百份點至

４１﹒４％。水泥、熟料及混凝土的平均售價分別為每噸３８２﹒６元、每噸３３７﹒７元及每

立方米４９９﹒４元，按年分別下降１﹒２％、上升２﹒６％和上升１９﹒６％％。今年３月底

，手持現金９２﹒５億元。



＊生產線利用率有增長＊



２０１８年度，集團分別新增了兩座混凝土攪拌站，及關閉兩座混凝土攪拌站，混凝土總年

產能減少約２０萬立方米。於去年底，集團經營９５條水泥粉磨線和４５條熟料生產線，水泥及

熟料的年產能分別為８３３０萬噸及６１３０萬噸。該集團亦擁有６０座混凝土攪拌站，混凝土

年產能為３６３０萬立方米。年內，集團的水泥、熟料及混凝土生產線的利用率，分別增加至

１０２﹒９％、１１３﹒７％及３９﹒８％。



＊待回落至６﹒７元吸納＊



技術走勢上，４月中形成下降軌，目前亦失守各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線

，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢有望改善，可考慮６﹒７元吸納，反彈阻力８元，不跌穿６﹒

３元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

