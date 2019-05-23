《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局會議紀錄顯示，委員一致認為目前在制定貨幣政策
時保持耐性的做法可能在一段時間內保持不變，進一步顯示委員認為沒有必要加息或減息。
會議記錄顯示，雖然委員普遍支持在加息時保持耐性的做法，但少數與會者確實警告通脹上
升的風險，由於美國失業率較低，仍有加息的需要，同時亦有多位與會者警告通脹可能走弱的風
險。
委員還深入研究如何最好地配置數萬億美元證券的資產配置架構，以應對未來的經濟下行，
討論新架構應該反映市場對美債的現有持有量，還是應該專注於短期美債。（ｍｎ）
23/05/2019 08:19
《外地經濟》儲局會議記錄：在一段時間內對調整貨幣政策保持耐性
《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局會議紀錄顯示，委員一致認為目前在制定貨幣政策
時保持耐性的做法可能在一段時間內保持不變，進一步顯示委員認為沒有必要加息或減息。
會議記錄顯示，雖然委員普遍支持在加息時保持耐性的做法，但少數與會者確實警告通脹上
升的風險，由於美國失業率較低，仍有加息的需要，同時亦有多位與會者警告通脹可能走弱的風
險。
委員還深入研究如何最好地配置數萬億美元證券的資產配置架構，以應對未來的經濟下行，
討論新架構應該反映市場對美債的現有持有量，還是應該專注於短期美債。（ｍｎ）
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