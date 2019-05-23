【華為風波】美國晶片初創公司起訴華為副董事長參與竊取商業機密

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述法庭文件報道，美國矽谷晶片初創公司ＣＮＥＸ

Ｌａｂｓ起訴華為副董事長徐直軍，稱他涉嫌參與竊取商業機密。

ＣＮＥＸ Ｌａｂｓ指控華為通過一名參與一研究項目的中國大學教授，用不正當手段竊取

公司的固態硬碟電腦存儲技術。

此案定於６月３日在德薩斯州東區聯邦法庭開庭。（ｍｎ）

