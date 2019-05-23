【華為風波】據報Ｐａｎａｓｏｎｉｃ暫停向華為提供部分零件

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電報道，松下電器（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）決定，暫停向

華為提供部分零件，此前美國對華為實施出口禁令。

據悉，松下電器停止提供的零件應與智能手機有關，因松下電器的部分產品採用原產自美國

的技術。

松下電器發言人表示，受到影響的產品有限，兼且對公司的業績幾乎沒有影響。（ｍｎ）

