《經濟通通訊社２３日專訊》據外電報道，松下電器（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）決定，暫停向
華為提供部分零件，此前美國對華為實施出口禁令。
據悉，松下電器停止提供的零件應與智能手機有關，因松下電器的部分產品採用原產自美國
的技術。
松下電器發言人表示，受到影響的產品有限，兼且對公司的業績幾乎沒有影響。（ｍｎ）
23/05/2019 10:05
【華為風波】據報Ｐａｎａｓｏｎｉｃ暫停向華為提供部分零件
《經濟通通訊社２３日專訊》據外電報道，松下電器（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）決定，暫停向
華為提供部分零件，此前美國對華為實施出口禁令。
據悉，松下電器停止提供的零件應與智能手機有關，因松下電器的部分產品採用原產自美國
的技術。
松下電器發言人表示，受到影響的產品有限，兼且對公司的業績幾乎沒有影響。（ｍｎ）
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