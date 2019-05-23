《經濟通通訊社２３日專訊》由美國國會兩黨議員組成的小組提出一項立法，為美國電訊供
應商提供約７億美元補貼，彌補企業放棄使用華為設備所產生成本。同時，該法案還將阻止在５
Ｇ網絡使用華為及中興通訊（００７６３）的設備或服務。
共同發起該法案的共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ在一份聲明中表示，由於牽扯到眾多
利害關係，認為美國的通訊基礎設施必須受到保護，免受外國政府及華為這類企業的威脅。（ｍ
ｎ）
23/05/2019 14:21
【華為風波】美國國會擬立法助農村電訊營運商更換華為及中興設備
《經濟通通訊社２３日專訊》由美國國會兩黨議員組成的小組提出一項立法，為美國電訊供
應商提供約７億美元補貼，彌補企業放棄使用華為設備所產生成本。同時，該法案還將阻止在５
Ｇ網絡使用華為及中興通訊（００７６３）的設備或服務。
共同發起該法案的共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ在一份聲明中表示，由於牽扯到眾多
利害關係，認為美國的通訊基礎設施必須受到保護，免受外國政府及華為這類企業的威脅。（ｍ
ｎ）
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