  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2019 14:21

【華為風波】美國國會擬立法助農村電訊營運商更換華為及中興設備

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由美國國會兩黨議員組成的小組提出一項立法，為美國電訊供
應商提供約７億美元補貼，彌補企業放棄使用華為設備所產生成本。同時，該法案還將阻止在５
Ｇ網絡使用華為及中興通訊（００７６３）的設備或服務。
　　共同發起該法案的共和黨參議員Ｔｏｍ　Ｃｏｔｔｏｎ在一份聲明中表示，由於牽扯到眾多
利害關係，認為美國的通訊基礎設施必須受到保護，免受外國政府及華為這類企業的威脅。（ｍ
ｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金