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即市新聞

23/05/2019 17:15

《台股攻略－馮偉明》受華為風暴影響，台股大跌１４８點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌１４８﹒８５點，收１０３０８﹒３７點，成交金額為
新台幣１１７７﹒４６億元。
　　受美國制裁華為影響，華為供應鏈台積電及大立光領跌，台股盤中更一度大跌超過１５０點
、跌穿１０３００點。華為概念股首當其衝，日月光投控及欣興跌７％，聯詠跌６％，臻鼎－
ＫＹ及聯茂也跌超過２％。處理器矽智財（ＩＰ）龍頭大廠英商安謀（ＡＲＭ）加入制裁華為行
列，衝擊台股供應鏈廠商，台積電跌３﹒３６％，收新台幣２３０元低點；鴻海跌３﹒３８％，
收新台幣７１﹒５元；大立光跌６﹒９８％，收新台幣３８００元。受高通在反托拉斯法案敗訴
影響，聯發科升１﹒５７％，收新台幣２９２元。被動元件龍頭股國巨及奇力新驚傳內線交易案
，股價齊步重傷。今日（２３日）盤面上仍有部分食品及生技股表現穩健，統一及泰山分別升
０﹒６３％及１﹒７４％。金融族群方面，上海商銀及聯邦銀由於受市場資金青睞，今日逆勢上
攻１﹒８６％及１﹒７４％，創波段新高。
　　中美貿易戰及科技戰持續，台股觀望氣氛濃厚。雖然非電子族群短線有支撐，但若美國制裁
華為等中國企業的時間拉長，恐會拖垮全球經濟，包括非電子股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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