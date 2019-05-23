《談國論企－黎偉成》５Ｇ商用促互聯網＋智能顯中國優先

《談國論企》即使特朗普先後對中興通訊、華為等中資科技封殺，由貿易戰迅延至科技層面

，對中國甚至美國本身、全世界的技術聯繫、生產和供應鏈等多個方面，都難免有十分嚴重的衝

擊。但中國有可能在２０１９年下半年對移動通訊商正式發放５Ｇ牌，相信會促使「互聯網＋」

拉動家居、零售、建築、教育、文旅等許許多多方面的社會活動智能、智慧化，從化經濟和整體

國力，又是特廝所難「封殺」之著，和會再使中國科技走出去。



＊中國擁龐大人口和市場在５Ｇ應用佔優＊



我高度肯定地相信特廝在上游之科研、生產設施配套上打壓中資科企，卻無阻中國在５Ｇ由

中、下游的應用和發展，亦回過頭來減低上游受美國嚴重封殺，乃因５Ｇ的重要性，不僅僅於科

技層面，而是由４Ｇ的高增值通訊服務，快速地擴展至與城市應用之智能和家居應用之智慧等許

許多多應用Ａｐｐｌｙ科技層面，即：科研和生產無疑十分重要，更重要的是要有消費市場強力

的支持，中國有超過１３億人口的龐大市場需求和力量，在５Ｇ的技術應用層面肯定是各地無法

比擬的；有了強大而有力的消費應用市場，我相信５Ｇ之於中國的研發、生產和投資，肯定有相

當強烈的支持。

值得留意的，是中國移動（００９４１）董事長楊杰於股東會被問及有傳國家會在１０月１

日發放５Ｇ牌的問詢時，即使只是回應（１）該集團已在１７個城市進行商用測試；卻在（２）

其估計２０２０年至２０２２年會是５Ｇ投資高峰期，基本間接回應是５Ｇ顯然會在２０１９年

發牌，此因特朗普鍥而不捨地加大打壓所會衍生的反制回擊，尤其是中國在５Ｇ的應用和消費層

面上建立良佳和強力的基礎。

揚杰更表華為是中移動主要合作夥伴，和強調沒有發生安全問題，亦為對特朗普干巴巴地「

指控」華為的強力反制。

至於５Ｇ的科技應用，有多個企業集團作好配合和準備：（二）騰訊（００７００）早已建

立人工智慧實驗、量子實驗室、機械人實驗室，研究在５Ｇ新時代之每平方公里可容１００萬個

設備同時上網，所提供的大寬帶、抵延時、高可控等優責網絡服務，能夠更強力地支持人工智能

的家居應用，支持各業轉型成本不斷降低，和估計產業互聯網發展，會進入發展將會納入快車道

。

不儘互聯網，有相當不少的不同業務形態的科技，同樣在５Ｇ商用應用層面獲益甚深，舉以

數例：（三）騰訊的與５Ｇ有密切關聯的「金融科技及企業服務」，於２０１９年一季度有長足

的發展：收入２１７﹒８９億元同比增長４３﹒７１％，於騰訊整體收入８５４﹒６５億元的佔

比已提升為２４％，和位列第二大業務，而毛利６２﹒６８億元增５６﹒７３％。此為商業支付

、其他金融技術服務（小額貸款）及雲服務為主的業務。

和（四）小米－Ｗ（０１８１０）近期推出的智能家居產品，有小米壁畫電視、小米全面屏

電視、米家互聯網立式空白調Ｃ１，就正正是因應５Ｇ應用層面的「下游」強力支持。此因小米

的ＩｏＴ與生活消費生產有足長發展，並可見於此項的收入１２０﹒４３億元同比更大幅增長

５６﹒５％，有更迅速的膨脹其中原因，為：智能電視機連續兩季的出貨量踞中國市場榜首，使

全國出貨量達２６０萬部的同比飆升９９﹒８％。此項的毛利率６７﹒４％，更較２０１８年同

期的６２﹒３％高５﹒１個百分點。



＊惠民利民強化消費內需可保經濟穩中有進＊



（三）與居民生活所需有息息相關的行業，受５Ｇ應用新發展亦不乏受惠者，如阿里健康（

００２４１）的醫藥電商平台，收入於年度達６﹒８９億元同比飆升２﹒９８倍，正正因為分別

在２０１７年６月及２０１８年８月份先後收購保健食品、醫療器械類目皫電商平台業務，可以

為天貓醫藥館提供外包服務及醫藥０２０服務，使其活躍消費者於２０１９年３月底時達

２７００萬戶，較上年淨增４００萬戶。

阿里健求的其中強項，還有是在２０１８年８月推出０２０的急遞服務，承諾於日間３０分

鐘時間內送達，而晚間則以１個小時為準，更是全日２４個小時提供服務。此服務己由杭州擴展

至北京、廣州、深圳和武漢，並未劃在全國的１０５個市提供急遞服務。

只要中國在各國必爭之地的５Ｇ研發和應用，處處提升和擴大的同時，更提供日益和提升的

高質合法、合理等原則，便可充份顯示中資科企之強，其中重要因素是中國擁有超過１３億的人

口，在以高科技為主新產品的內需生產銷售該有強力支持。

由是特朗普要以打擊中國在５Ｇ的科研、生產，無疑會有短線的「神經」性質支持，卻完完

全全無法打壓中國５Ｇ在國內的研發、生產和需求！

支持中國對特朗普不僅要打暫對中企華為作全面封殺之惡思劣舉反制，不僅要支持相關企業

依法進行申訴，更重要的是按國情和國際普遍認受的做法強化對各行各業的科研資助（不是美方

恨之入骨的「補貼」），及加大以「大數據」等為主的資料共享，鼓勵企業進行科研、科技交流

的同時，力爭國際的共用和支持，宏揚多邊、多元主義以力抗美帝國霸權主義。勝利最終總會站

在正義一方。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

