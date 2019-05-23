《外匯達仁－盧楚仁》政經負面消息困擾，英鎊岌岌可危

《外匯達仁》受政經負面消息打擊下，英鎊連跌１３日，不但出現弱勢已成的局面，而且更

有進一步大跌的危機。

雖然文翠珊拋出新一輪的「脫歐」方案，在備受各方劣評如潮之際，英國下議院領袖利亞華

突然宣布辭職，這位保守黨的重要人物請辭，定必加大逼使文翠珊的下台壓力。而文翠珊下台有

兩個可能，一就是提前大選，讓工黨有機會勝出，黨魁郝爾彬便順理成章成為首相；二就是辭職

，讓保守黨自行選出黨魁繼而出任首相。以目前來說，「脫歐」派領軍人物約翰遜機會最大成為

黨魁繼而成為首相。上述其中一位成為英國首相，皆對英鎊不利。

另一方面，英國破產管理局昨日（２２日）表示，英國第二大鋼鐵公司Ｂｒｉｔｉｓｈ

Ｓｔｅｅｌ已經宣布倒閉，受影響的員工多達２５０００人。昨日英國公布一連串經濟數據，當

中一系列的ＣＰＩ均比預期出差，令英鎊進一步添壓。



＊英鎊下方最大支持位１﹒２３８０＊



最後要注意，今日（２３日）開始一連四日便會進行歐洲議會選舉，到時若支持極右及「脫

歐」陣營的議會席位增加的話，估計在歐元下跌拖累下，英鎊應該亦無運行。另一邊廂，美匯指

數也正值強勢，故此在強弱懸殊之下，英鎊絕對有進一步下跌的可能。

現在英鎊下方最大的支持位在１﹒２３８０，以目前弱勢英鎊來判斷，絕對有機會向下挑戰

這重大支持位。不過在超賣情況下會出現反彈，然後破位再落，估計要到１﹒２０００水平才有

下一支持位。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

