《異動股》藥股普遍下跌，石藥走低近４％暫五連跌累挫約８％

《經濟通通訊社２３日專訊》石藥（０１０９３）現價下跌３﹒８１％，報１３﹒１４元，

失守１００天線（１３﹒６１８元），暫為跌幅第二大藍籌；成交約１４９１萬股，涉資

２﹒００億元。

石藥已連續五日下跌，至今累挫近８％；今日盤中低見１３﹒０２元，創逾兩個月新低。

藥股普遍下跌，另一藍籌中生製藥（０１１７７）亦瀉２﹒７３％，報７﹒４９元，先後失

守５０天線（７﹒４４７元）及２０天線（７﹒５６元）。三生製藥（０１５３０）下跌

４﹒２２％，報１３﹒１８元；復星醫藥（０２１９６）軟２﹒７１％，報２３﹒３元。

現時，恆指報２７３２２，下跌３８４點或下跌１﹒３９％，主板成交２１３﹒８２億元。

國企指數報１０４２７，下跌１７７點或下跌１﹒６７％。

上證綜合指數報２８６１，跌３０點或１﹒０４％，成交６８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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白雲山 （００８７４） ３３﹒６５元 下跌２﹒３２％

石藥 （０１０９３） １３﹒１４元 下跌３﹒８１％

國藥控股（０１０９９） ２８﹒５５元 下跌２﹒２３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒４９元 下跌２﹒７３％

三生製藥（０１５３０） １３﹒１８元 下跌４﹒２２％



石四藥 （０２００５） ６﹒０８元 下跌１﹒９４％

復星醫藥（０２１９６） ２３﹒３０元 下跌２﹒７１％

藥明生物（０２２６９） ７０﹒４０元 上升０﹒２８％

藥明康德（０２３５９） ８６﹒０５元 下跌０﹒２３％

上海醫藥（０２６０７） １５﹒１４元 下跌０﹒５３％

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（ｙｋ）

