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即市新聞

23/05/2019 14:35

《異動股》騰訊挫４％，六連跌創七個月最長跌浪，累恒指跌逾百點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國科技股急挫，拖累本港科網股亦成跌市重災區。其中
，騰訊（００７００）自上周三（１５日）公布業績後，股價一直向下尋底。今日午後跌勢更顯
著擴大，目前滑４﹒１３％，報３２５元，盤中低報３２４﹒８元，創四個月低位，暫連跌第六
日，創七個月最長跌浪；成交達２１９４萬股，涉資７２﹒４２億元。以現價計，六連跌已累挫
１２﹒８７％，市值蒸發逾４５００億元。
　　騰訊首季業績好壤參半，但最新野村發表研究報告指，騰訊近期的股價偏弱，主要受首季業
績及中美貿易談判惡化拖累，並增加投資者對中國宏觀前景的憂慮，促使投資者沽售中國股票。
不過，野村相信，在宏觀環境下行時，騰訊的娛樂業務較有防禦力，例如線上遊戲業務，維持「
買入」評級，目標價４３２元。
　　該行又表示，參與騰訊全球數字生態大會後，騰訊展示了今年主要受一系列的企業導向服務
支撐，例如小程序、雲、企業微信等，相信騰訊股價在最近調整後，能夠為投資者提供投資機會
。野村並指，受惠於不少手遊版號的推出，今年第二季起，騰訊手遊業務會開始恢復，相信公司
現有遊戲亦有潛力再增速增長，有助提升貨幣化及用家參與度。
　　現時，恆生指數報２７２５２，跌４５３點或跌１﹒６４％，主板成交６８３﹒７７億元。
國企指數報１０３８７，跌２﹒０４％或跌２１６點。
　　上證綜合指數報２８５６，跌３５點或跌１﹒２３％，暫成交１６３５﹒４５億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６５﹒０５元　　　跌０﹒３８％
　　港交所　（００３８８）　　２４６﹒４０元　　　跌１﹒２８％
　　騰訊（００７００）　　　　３２５﹒００元　　　跌４﹒１３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２２元　　　跌１﹒１１％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒９０元　　　跌０﹒９０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７５﹒１０元　　　跌１﹒２５％
　　中國平安（０２３１８）　　　８２﹒５５元　　　跌１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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