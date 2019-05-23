《異動股》騰訊挫４％，六連跌創七個月最長跌浪，累恒指跌逾百點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國科技股急挫，拖累本港科網股亦成跌市重災區。其中

，騰訊（００７００）自上周三（１５日）公布業績後，股價一直向下尋底。今日午後跌勢更顯

著擴大，目前滑４﹒１３％，報３２５元，盤中低報３２４﹒８元，創四個月低位，暫連跌第六

日，創七個月最長跌浪；成交達２１９４萬股，涉資７２﹒４２億元。以現價計，六連跌已累挫

１２﹒８７％，市值蒸發逾４５００億元。

騰訊首季業績好壤參半，但最新野村發表研究報告指，騰訊近期的股價偏弱，主要受首季業

績及中美貿易談判惡化拖累，並增加投資者對中國宏觀前景的憂慮，促使投資者沽售中國股票。

不過，野村相信，在宏觀環境下行時，騰訊的娛樂業務較有防禦力，例如線上遊戲業務，維持「

買入」評級，目標價４３２元。

該行又表示，參與騰訊全球數字生態大會後，騰訊展示了今年主要受一系列的企業導向服務

支撐，例如小程序、雲、企業微信等，相信騰訊股價在最近調整後，能夠為投資者提供投資機會

。野村並指，受惠於不少手遊版號的推出，今年第二季起，騰訊手遊業務會開始恢復，相信公司

現有遊戲亦有潛力再增速增長，有助提升貨幣化及用家參與度。

現時，恆生指數報２７２５２，跌４５３點或跌１﹒６４％，主板成交６８３﹒７７億元。

國企指數報１０３８７，跌２﹒０４％或跌２１６點。

上證綜合指數報２８５６，跌３５點或跌１﹒２３％，暫成交１６３５﹒４５億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６５﹒０５元 跌０﹒３８％

港交所 （００３８８） ２４６﹒４０元 跌１﹒２８％

騰訊（００７００） ３２５﹒００元 跌４﹒１３％

建設銀行（００９３９） ６﹒２２元 跌１﹒１１％

中國移動（００９４１） ７１﹒９０元 跌０﹒９０％

友邦保險（０１２９９） ７５﹒１０元 跌１﹒２５％

中國平安（０２３１８） ８２﹒５５元 跌１﹒３３％

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（ｓｃ）

