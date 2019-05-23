【貿易開戰】聯想：貿易戰暫未有影響，華為仍為公司重要客戶

《經濟通通訊社２３日專訊》聯想（００９９２）董事長兼首席執行官楊元慶於全年業績記

者會表示，雖然華為在美國獲得禁令，但華為仍是公司個人電腦的重要客戶，公司在無論任何地

區進行業務，都會符合當地的法律。

被問及會否憂慮公司成為美國下一個打壓的對象，及會否受貿易戰的影響，他指，聯想是全

球化的公司，會在全球布局平衡業務，認為相對同業，有更大靈活性調整供應策略，包括在那裡

生產和供貨，會盡最大努力減少關稅的增加影響。

他補充，現時美國的２０００億美元關稅對公司業務的影響不大，公司個人電腦及手機業務

並沒有牽涉在內，故影響有限，若關稅升級亦會作準備減少影響。

早前有報道指，晶片設計及供應商Ｉｎｔｅｌ、高通公司正式中斷提供硬件技術給華為，被

問及公司會否有類似憂慮，楊元慶解釋，公司與上述晶片設計及供應商會保持戰略合作關係，不

會假設他們停止供應晶片給公司。

聯想個人電腦及移動設備業務稅前盈利升３４％至１９﹒８億美元，收入升１４％至

３８４﹒８億美元，均創新高。公司企業總裁兼首席運營官Ｇｉａｎｆｒａｎｃｏ Ｌａｎｃｉ

表示，雖然貿易戰惡化，個人電腦業務在美國的市佔率為１５％，相對同業低，認為關稅增加的

影響不大，即使面對挑戰仍能達成公司的目標。（ｊｏ）

