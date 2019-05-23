《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》對於外媒報道，中方正向區域全面經濟夥
伴關係協定（ＲＣＥＰ）談判參加國就在不含印度等國的框架下討論徵詢意向，中國商務部新聞
發言人高峰在發布會表示，已注意到有關報道，其中內容不符合事實。
高峰指出，自ＲＣＥＰ談判啟動以來，中方始終與各方一道，堅持東盟在談判中的主導地位
，積極發揮促談的作用。中印在談判中一直保持積極溝通，目前正密集開展包括副部級磋商在內
的各級別雙邊磋商，希望為推動ＲＣＥＰ談判早日結束做出貢獻。
23/05/2019 16:23
【駐京專電】商務部回應ＲＣＥＰ談判不含印度：不符合事實
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》對於外媒報道，中方正向區域全面經濟夥
伴關係協定（ＲＣＥＰ）談判參加國就在不含印度等國的框架下討論徵詢意向，中國商務部新聞
發言人高峰在發布會表示，已注意到有關報道，其中內容不符合事實。
高峰指出，自ＲＣＥＰ談判啟動以來，中方始終與各方一道，堅持東盟在談判中的主導地位
，積極發揮促談的作用。中印在談判中一直保持積極溝通，目前正密集開展包括副部級磋商在內
的各級別雙邊磋商，希望為推動ＲＣＥＰ談判早日結束做出貢獻。
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