【駐滬專電】長三角鐵路端午小長假預計發送旅客逾千萬人次

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案近日

出台，今年端午小長假運輸期限為６月６日至９日共計４日，區域內將發送旅客１０５６萬人次

，同比增長１０﹒５％，日均發送旅客２６４萬；鐵路部門計劃增開１０４﹒５對旅客列車滿足

旅客出行需要。

在１０５６萬人次旅客發送量中，鐵路部門預計，長途直通旅客１９２萬，同比增長

４﹒７％；短途管內旅客８６４萬，同比增長１１﹒８％。客流高峰將在６月７日（端午節）出

現，當日旅客發送量將達３００萬。

