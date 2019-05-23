  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/05/2019 16:00

【駐滬專電】長三角鐵路端午小長假預計發送旅客逾千萬人次

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案近日
出台，今年端午小長假運輸期限為６月６日至９日共計４日，區域內將發送旅客１０５６萬人次
，同比增長１０﹒５％，日均發送旅客２６４萬；鐵路部門計劃增開１０４﹒５對旅客列車滿足
旅客出行需要。
　　在１０５６萬人次旅客發送量中，鐵路部門預計，長途直通旅客１９２萬，同比增長
４﹒７％；短途管內旅客８６４萬，同比增長１１﹒８％。客流高峰將在６月７日（端午節）出
現，當日旅客發送量將達３００萬。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
生財有道22/05/2019
港鐵40周年推逾35億元優惠 早晨折扣10月起加碼至六五折
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金