《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案近日
出台，今年端午小長假運輸期限為６月６日至９日共計４日，區域內將發送旅客１０５６萬人次
，同比增長１０﹒５％，日均發送旅客２６４萬；鐵路部門計劃增開１０４﹒５對旅客列車滿足
旅客出行需要。
在１０５６萬人次旅客發送量中，鐵路部門預計，長途直通旅客１９２萬，同比增長
４﹒７％；短途管內旅客８６４萬，同比增長１１﹒８％。客流高峰將在６月７日（端午節）出
現，當日旅客發送量將達３００萬。
23/05/2019 16:00
【駐滬專電】長三角鐵路端午小長假預計發送旅客逾千萬人次
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》長三角鐵路端午小長假旅客運輸方案近日
出台，今年端午小長假運輸期限為６月６日至９日共計４日，區域內將發送旅客１０５６萬人次
，同比增長１０﹒５％，日均發送旅客２６４萬；鐵路部門計劃增開１０４﹒５對旅客列車滿足
旅客出行需要。
在１０５６萬人次旅客發送量中，鐵路部門預計，長途直通旅客１９２萬，同比增長
４﹒７％；短途管內旅客８６４萬，同比增長１１﹒８％。客流高峰將在６月７日（端午節）出
現，當日旅客發送量將達３００萬。
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