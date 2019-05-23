《美元走勢－羅明立》避險資金流入日圓，建議買入，目標看１０９

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒３９ １１０﹒１０ １１０﹒１５

歐元╱美元 １﹒１１５６ １﹒１１３０ １﹒１１３８

英鎊╱美元 １﹒２６６４ １﹒２６０５ １﹒２６２０

美元╱瑞郎 １﹒００９７ １﹒００８０ １﹒００９２

美元╱港元 ７﹒８４９２ ７﹒８４６０ ７﹒８４８９



《美元走勢》美聯儲上次的議息會議記錄顯示局內各委員均認同現今的保守貨幣政策方向，

並預期貨幣政策將在一段較長時間內也維持不變，加息或減息也沒需要。至於中美貿易紛爭雖加

劇，會議記錄中並沒有提及美聯儲如何看事情發展對美國經濟所可能帶來的影響。

中美貿易戰持續，有消息指美國正考慮將對華黑名單範圍擴大至視頻監控領域的企業，或將

五家中國企業列入黑名單。市場憂慮中美緊張關係進一步升溫。不過，中國駐美國大使崔天凱強

調，中國對美國的談判大門仍然打開，北京已經準備好與華府繼續就貿易磋商，解決貿易不平衡

問題及準備採購更多美國產品及服務。由於市場環境不明朗，投資者選擇美元作避險，美匯指數

繼續走強，今早（２３日）升至９８水平以上，短期會維持強勢。日圓作為避險貨幣，昨日

（２２日）匯價也因避險資金流入而上升，美元兌日圓跌至１１０﹒２１水平。如市場風險水平

沒有下降，預期日圓會進一步走強。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒２０ １０９﹒００ １１０﹒８０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

