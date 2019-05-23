【土地供應】九龍公園擬建６０萬呎地下城，三成樓面作零售用途

政府覓地發展地下空間，提出在尖沙咀九龍公園地下興建５層的地下城，提供近６０萬平方

呎樓面，除了４成樓面作為社區設施外，亦會有３成作零售用途，最快３至４年時間發展。

目前尖沙咀海防道、廣東道一帶舖呎租動輒數百元計算，料九龍公園地下城的零售舖租亦會

有吸引力。

另外，地下城亦會設３０％樓面作為泊車設施用途。《香港經濟日報》

