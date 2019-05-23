政府覓地發展地下空間，提出在尖沙咀九龍公園地下興建５層的地下城，提供近６０萬平方
呎樓面，除了４成樓面作為社區設施外，亦會有３成作零售用途，最快３至４年時間發展。
目前尖沙咀海防道、廣東道一帶舖呎租動輒數百元計算，料九龍公園地下城的零售舖租亦會
有吸引力。
另外，地下城亦會設３０％樓面作為泊車設施用途。《香港經濟日報》
23/05/2019 08:52
【土地供應】九龍公園擬建６０萬呎地下城，三成樓面作零售用途
政府覓地發展地下空間，提出在尖沙咀九龍公園地下興建５層的地下城，提供近６０萬平方
呎樓面，除了４成樓面作為社區設施外，亦會有３成作零售用途，最快３至４年時間發展。
目前尖沙咀海防道、廣東道一帶舖呎租動輒數百元計算，料九龍公園地下城的零售舖租亦會
有吸引力。
另外，地下城亦會設３０％樓面作為泊車設施用途。《香港經濟日報》
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