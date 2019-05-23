立法會工務小組委員會續審議「明日大嶼」願景填海計劃研究撥款，涉約５﹒５億元，有議
員擔心研究內容有重疊部分，經過兩小時會議後，議案仍未能通過，須再加會討論表決。
《香港經濟日報》
23/05/2019 08:54
【明日大嶼】研究撥款議案立會工務小組未通過，須加會
立法會工務小組委員會續審議「明日大嶼」願景填海計劃研究撥款，涉約５﹒５億元，有議
員擔心研究內容有重疊部分，經過兩小時會議後，議案仍未能通過，須再加會討論表決。
《香港經濟日報》
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