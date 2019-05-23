聯想（９９２）全年虧轉盈賺５﹒９７億美元，息２１﹒８港仙

《經濟通通訊社２４日專訊》聯想（００９９２）公布，截至今年３月３１日止年度業績轉

虧為盈，賺５﹒９７億元（美元．下同），去年度蝕１﹒８９億元。期內每股盈利５﹒０１美仙

，派末期息２１﹒８港仙。

期內收入５１０﹒３８億元，按年升１３％；毛利７３﹒７１億元，升１８％。（ｈｏ）



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