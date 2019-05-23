《經濟通通訊社２４日專訊》聯想（００９９２）公布，截至今年３月３１日止年度業績轉
虧為盈，賺５﹒９７億元（美元．下同），去年度蝕１﹒８９億元。期內每股盈利５﹒０１美仙
，派末期息２１﹒８港仙。
期內收入５１０﹒３８億元，按年升１３％；毛利７３﹒７１億元，升１８％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
23/05/2019 12:18
聯想（９９２）全年虧轉盈賺５﹒９７億美元，息２１﹒８港仙
《經濟通通訊社２４日專訊》聯想（００９９２）公布，截至今年３月３１日止年度業績轉
虧為盈，賺５﹒９７億元（美元．下同），去年度蝕１﹒８９億元。期內每股盈利５﹒０１美仙
，派末期息２１﹒８港仙。
期內收入５１０﹒３８億元，按年升１３％；毛利７３﹒７１億元，升１８％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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