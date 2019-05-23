【港元利率】一個月息四連升，但隔夜息跌至０﹒８８厘

《經濟通通訊社２２日專訊》港元拆息繼續普遍上揚，但隔夜息連跌兩天，再跌近５點子至

０﹒８８３３９厘，但作為樓按基準的一個月拆息卻連升四天，報１﹒７０４２９厘，與美元息

差收窄１個基點，至大約７３個基點。

三個月拆息今日升至２﹒０２４２９厘，與美元息差大致維持於５０個基點。六個月拆息微

升至２﹒１１５３６厘，十二個月拆息亦升至２﹒３１５５３厘。

港元匯價持續偏軟，早段最低曾見７﹒８４９８，與７﹒８５弱方兌換保證價僅相距２點子

，但最新已回升至７﹒８４９１。（ｃｌ）

